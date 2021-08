Podobným situacím by mohlo pomoci propojení páteřních vodohospodářských soustav Vysočiny a Jihomoravského kraje. „Tím, že by byly páteřní soustavy propojené a technologicky tak vybavené, že bychom si mohli vodu posílat, nemuseli bychom řešit problematiku nedostatku pitné vody,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast vodárenství Lukáš Vlček. „Když soustavy propojíme, můžeme vodu pouštět oběma směry,“ doplnil jihomoravský radní Vladimír Šmerda.

V první části spolupráce završí námluvy obou krajů podpis memoranda, k tomu dojde v nejbližších dnech. „Pro příští rok už máme vytipováno zhruba dvacet strategických projektů, které bychom chtěli projekčně posunout,“ poodhalil Vlček s tím, že kvalitní příprava je nezbytná pro hledání peněz na realizaci. „Je to běh na dlouhou trať, ale čím dřív začneme, tím lépe,“ uvědomuje si náměstek.

Spolupráce s jižní Moravou se nabízí díky vodním nádržím Vranov a Vír. Další velká nádrž Švihov je na území Vysočiny z valné většiny. Zásobuje přitom pitnou vodou milion a půl lidí žijících na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku, v Praze a ve Středočeském kraji.„Propojování soustav je strategická věc, aby bylo možné do budoucna garantovat pitnou vodu pro naše obyvatele,“ prohlásil Vlček.

Společná voda pro Vysočinu a jižní Moravu



- vodní nádrže Vranov a Vír jsou na hranici Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje



- v období sucha mají některé obce problémy s nedostatkem vody



- díky propojení páteřních vodohospodářských soustav by se dalo lépe bojovat se suchem

To totiž stále není tak samozřejmé, jak by se mohlo stát. „Od července do listopadu jsme dováželi vodu, prakticky vždy po víkendu jsme museli navozit vodojem, týden to vydrželo a po neděli byl zase prázdný. Bylo to finančně náročné,“ vzpomněl letos v únoru starosta Věžnice na Havlíčkobrodsku David Drahoš. Zrovna tam však už problémy vyřešily nové vrty.

Finanční náročnost propojení páteřních vodohospodářských soustav dvou krajů bude obrovská, pohybuje se ve stovkách milionů, možná v miliardách korun. „Snažíme se hledat finanční zdroje, bude však nutný finanční vstup státu,“ uvědomuje si Vlček. „Propojování vodárenských soustav je v rámci aktivit proti suchu a nedostatku vody jednou z priorit Ministerstva zemědělství,“ sdělil Deníku mluvčí Vojtěch Bílý.

Na zmínění negativních dopadů sucha má rezort pro následujících pět letech vyhrazených 4,4 miliardy korun. „Součástí programu je podpora opatření týkajících se zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody,“ dodal. V následujících letech tak mají být vyhlašovány výzvy, které umožní pracovat na propojení soustav Vysočiny a jižní Moravy.

Konkrétně krajskému městu Vysočiny by pak mohl v podstatně kratší době pomoci projekt, který by přes Štoky napojil Jihlavu na vodní nádrž Švihov. Bylo by tak možné získat až padesát litrů vody za vteřinu. „Vodárny v Havlíčkově Brodě připravují propojení vody až do Štoků. Toho bychom mohli využít a položit jednu zatím prázdnou trubku i pro Jihlavu,“ vysvětlil v létě 2019 tehdejší náměstek primátory Petr Laštovička.