Na Žlutém kopci se nachází tři vodojemy, dva vyzděné pálenými cihlami, třetí tvoří betonové nádrže. „Věřím, že se nám do dvou let podaří zpřístupnit všechny. Investice do tohoto počinu se nám s jistotou vrátí," uvedl náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva, který za aktuálním plánem zpřístupnění prostoru stojí.

Do jednoho cihlového vodojemu nechalo město již vybudovat snadný přístup, další dva jsou ale zatím dostupné jen pro odvážné. Do druhého cihlového vodojemu totiž vede pouze žebřík zapuštěný ve zdi. Betonové nádrže si dokonce návštěvníci prohlédnou pouze ze vstupní místnosti, pokud by totiž kdokoliv chtěl jít dál, musel by prolézt zrezivělým potrubím. „Právě vstupy jsou nejvýraznější komplikací při zpřístupnění vodojemů, musíme mít i únikové východy a vyhovět požadavkům požární bezpečnosti," připustil Oliva.

Pokud by se městu podařilo vodojemy zpřístupnit, možní návštěvníci si užijí dechberoucí zážitek. Do několika metrů tyčící se klenby připomínají obří podzemní katedrálu, vodojemy jsou navzdory svému stáří zhruba sto padesát let na pohled ve velmi dobrém stavu.

Rozměry v řádech desítek metrů budí v návštěvníkovi respekt. Nyní je ve vodojemech absolutní tma, kterou dokáží prosvětlit pouze silné baterky a svítilny příchozích. Jednou z verzí jejich budoucího vzhledu je ale i to, že by krásu kleneb zdůraznilo decentní nasvícení. „Musíme rovněž vyřešit, kdo dostane prostory do správy. Ve hře je třeba brněnská hvězdárna nebo Turistické informační centrum. Konečného správce musí zvolit brněnští radní a zastupitelé," poznamenal Oliva.

O unikátní prostor mají velký zájem i filmaři, a to nejen čeští. Ozvali se dokonce i hollywoodští producenti a režiséři. „O prostory měli v minulosti zájem tvůrci filmu Spiderman nebo seriálu Carnival Row, nevyhovoval jim ale vstup do objektu,“ uvedla již začátkem letošního roku vedoucí brněnské filmové kanceláře Ivana Košuličová.