Podle něj od ledna do nádrží v povodí Moravy a Dyje přiteklo 78 milionů kubíků vody. Jestli je to oproti minulým rokům víc nebo míň, však přesně určit nelze. „Taková srovnání jsou zkreslující,“ poukázal Chmelař.

Například Nové Mlýny na rozhraní Břeclavska a Brněnska jsou nyní zcela naplněné, Vranov na Znojemsku je na osmaosmdesáti procentech.

Za rychlé doplňování přehrad teď může hlavě tání sněhu. Důležité pro zbytek roku bude, jak sníh rychle odtaje a jak zaprší na jaře. „Na doplnění podzemních vod je však potřeba delší srážkově příznivé období než jen jeden měsíc,“ upozornil Chmelař.

Jak kruté letošní sucho nakonec bude, zatím není možné předpovědět. To tvrdí také Jan Doležal z Českého hydrometeorologického ústavu. „Rostliny začnou na jaře spotřebovávat vodu. I když bude potom pršet, část půjde právě do rostlin a ne do půdy,“ vysvětlil.

HANA KOTOUČOVÁ