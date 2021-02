Přesto jsou připraveni otevřít, jak to bude možné, prakticky ze dne na den. „Ztrátu už nedoženeme, ale každý den, kdy se bude lyžovat, nám ji pomůže stáhnout. Na sjezdovce máme od půl do tři čtvrtě metru sněhu. Jsme připravení otevřít prakticky hned. Ještě to nebalíme,“ řekl Deníku správce ski areálu v Olešnici na Blanensku František Jílek.

Školní výcviky ale na sjezdovkách v kraji v této sezoně dávno odepsali. Situaci můžou podle Jílka částečně zmírnit jarní prázdniny koncem února, ale zda uvolnění bezpečnostních opatření nastane, v tuto chvíli nikdo neví. „Ze strany vlády už dřív byly signály, že by skiareály mohly otevřít. Proto jsme do toho šli naplno. Zasněžili, vše připravili a spoustu peněz investovali také do hygienických opatření. Například jsme předělali turnikety tak, aby od sebe byli lidé dál. Všechno to bylo k ničemu. Na sjezdovce máme metr sněhu a happy end se nekoná,“ uvedl za provozovatele sjezdovky v Hodoníně na Blanensku Vlastimil Jílek.

Kompenzace ze strany státu jsou podle něj zatím nulové. „Faktury za energie ale platit musíme. To nikoho nezajímá. To samé úvěry. Není to fér. Když mrzlo, museli jsme sníh vyrobit, jiná cesta nebyla. Máme obavy, že tato sezona udělá velký zásek do našich plánů do budoucna. Budeme muset stopnout investice. Počítali jsme například s výměnou starého vleku,“ dodal Jílek.

Sníh v hromadách

Vleky se tentokrát nerozjely ani v Němčičkách na Břeclavsku. Také tam se otevření po zvolnění vládních opatření ještě nevzdávají. „Sníh máme zatím v hromadách na rozhrnutí. Takto lépe odolá oblevě, která má přijít. Uvidíme, jaká bude situace o jarních prázdninách. Když bude nejhůř, tak možná otevřeme alespoň pro sáňkaře. Peníze, co jsme vydělali ze sjezdovky pokrývaly náklady na údržbu na dalších sportovištích. Například fotbalovém hřišti nebo koupališti,“ informovala provozní sportovního areálu v Němčičkách Renata Podešťová.

Na lyžování s rodinou se těšil například Jan Kořalka z Adamova na Blanensku. Plánoval i výlet do zahraničí. Vše ale zhatila epidemie koronaviru a bezpečnostní opatření. „Plány jsme měli velké, ale je to prostě na prd. Těšil jsem se na lyžování v zahraničí i u nás. V Olešnici nebo v Hodoníně jsem si chtěl zkusit základy snowboardu. Škoda. Já už tomu nevěřím, že se sjezdovky otevřou. Možná po Velikonocích, ale to už v našich podmínkách bude stejně k ničemu,“ řekl Deníku muž.