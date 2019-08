Vlakem Českých drah jel ve čtvrtek na výlet s přáteli Roman Matulík z Velkých Bílovic na Břeclavsku. Cestoval z Břeclavi do Prahy. Po cestě si otevřeli několik vlastních piv. V soupravách RegioJetu a nově i Leo Expressu by měl, stejně jako ostatní Jihomoravané, smůlu. Soukromí dopravci pití vlastního alkoholu totiž zakazují.

S tím mladík z Velkých Bílovic nesouhlasí. „Po cestě nám několikrát nabízela hosteska nápoje včetně alkoholických, ale nekoupili jsme si nic. Měli jsme vlastní. Když jezdíme na čundry, bereme si kromě piva i víno,“ zmínil Matulík.

Podle Brňanky Anety Pospíšilové záleží na ceně ve vlaku prodávaných nápojů. Opatření dopravců označila za alibistické. „Nebudeš se u nás opíjet z vlastního, ale náš alkohol ti klidně prodáme. Tak ten vzkaz čtu já,“ míní.

Zákaz bude nově platit i v rychlících z Brna do Bohumína. Na trase začnou vlaky RegioJetu jezdit od prosince. „Opatření platí ve všech našich spojích, uplatňujeme je citlivě. Je zaměřené zejména na pití tvrdého alkoholu. Ten na palubě spojů ani neprodáváme,“ sdělil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Už nyní jezdí RegioJety několikrát denně přes Brno a Břeclav do Prahy i do zahraničí. Omezení má podle Ondrůje předcházet nepříjemnostem a rizikům, která může nadměrné pití alkoholu při cestování způsobit. „Takové situace jsou nepříjemné pro všechny – pro cestující, personál i dopravu jako celek,“ konstatoval Ondrůj.

Druhým železničním dopravcem, který cestujícím zakázal pití vlastního alkoholu, je Leo Express. Jeho vlaky Brnem neprojíždějí, ale autobusy zde zastavují. „K zákazu v našich vlacích, autobusech a minibusech jsme přistoupili na základě vlastních zkušeností. Naše zákazníky totiž rušili cestující v podnapilém stavu,“ vysvětlil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

České dráhy zatím cestujícím pití vlastního alkoholu tolerují a změnu neplánují. Podnapilé cestující ve svých vozech netrpí. „Pokud je zákazník zjevně podnapilý, poškozuje interiér vozu, obtěžuje či ohrožuje cestující, nemá ve vlaku co pohledávat. Vyvede ho ven náš personál, v případě potřeby i za asistence policie,“ uvedl mluvčí dopravce Radek Joklík. Ročně řeší České dráhy desítky podobných případů.

Brňanka Petra Šafářová doufá, že brzy vlastní alkohol zakáží i České dráhy. „Určitě by si nikdo z nás nedovolil otevřít lahvinku v letadle, tak proč by to mělo být v ostatních dopravních prostředcích jinak,“ myslí si.

Alkohol ve vlacích

-RegioJet, Leo Express – ve vlacích platí zákaz konzumace vlastního alkoholu

-České dráhy – vlastní alkohol u cestujících tolerují

-RegioJet – nabízí pivo Chotěboř, Bernard (0,5 litru) – 20 korun, víno (0,25 litru) – 50 korun

-Leo Express – nabízí pivo Pilsner Urquell (0,5 litru) – 39 korun, víno (0,2 litru) – 69 korun