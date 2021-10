Krajští představitelé již dříve upozorňovali na nedostatek času pro zahájení výstavby. V případě, že by začátek odložili, mohli přijít o evropské dotace. Úsek dlouhý 3,9 kilometru má přitom vyjít na víc než půl miliardy korun. Obchvat má vyvést tranzitní dopravu na silnici II/385 mimo zastavěné území Čebína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.