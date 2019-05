Tématem letošního ročníku festivalu je Evropský sen. Proč jste s dramaturgickým týmem zvolili toto téma?

Původně jsme ročník chtěli věnovat třicátému výročí Sametové revoluce, oslavit tři dekády svobody a demokracie. Když jsme ale tohle téma promýšleli, došlo nám, že se získáním svobody byly spojené velké sny a jedním z nich byla touha znovu se stát plnohodnotnou součástí Evropy. Uvědomili jsme si, že se nám to podařilo, ale že evropský sen zjevně každá část společnosti snila jinak, když někteří lidé nyní uvažují o tom, že by bylo lepší, kdybychom se více orientovali na východ, nebo se uzavřeli do sebe. Přišlo nám tedy, že téma Evropského snu může být pro festival přínosné, protože se nyní budoucnost Evropy promýšlí napříč celou společností a promýšlí ji i umělci.

Na plakátech se hlavním festivalovým slovem stalo zvolání Vítejte. V jakém kontextu jej používáte? Jde o vyjádření k problémům, se kterými se Evropská unie potýká?

Samozřejmě si uvědomujeme obrovský potenciál tohoto reklamního sloganu. Slovo Vítejte jsme zvolili i proto, že na začátku našeho evropského snu bylo doufání, že nás demokratická Evropa přivítá do svého společenství. Navíc ve chvíli, kdy jsme odtajnili téma letošního ročníku festivalu, vedení Brna přišlo s tím, že bude usilovat o to, aby se Brno stalo v roce 2028 evropským hlavním městem kultury, čili v daném roce budeme chtít přivítat ve městě všechny Evropany a naše motto může být předzvěstí toho, k čemu chce město směřovat.

V loňském roce se ale festival uvedením hry Vaše násilí, naše násilí, ve které například Ježíš znásilňuje muslimku, dostal pod drobnohled krajní pravice. Uvažovali jste o tom, že toto slovo může působit provokativně?

To, že pro někoho je slovo vítejte provokující, je nepříliš veselou zprávou o naší společnosti. Je běžné, že v evropských městech je při vjezdu nápis vítejte v několika jazycích. My sloganem vítáme diváky a hosty festivalu. Nechceme provokovat extrémisty.

Nebojíte se tedy negativních reakcí?

