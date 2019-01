Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Už letos v létě zamíří první hosté do reprezentativního centra Vinařství Lahofer nedaleko Znojma. Vinaři staví atraktivní objekt za desítky milionů korun. Nové sídlo už má například Vinařství Volařík v Mikulově, vinaři z Habánských sklepů rekonstruovali budovu sklepa.

Stavba Vinařství Lahofer se rýsuje ve vinicích nad Dobšicemi. Bude v ní výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. „Dominantou stavby bude pochozí střecha, která bude sloužit jako letní amfiteátr. V sezoně tu chceme pořádat koncerty, divadla a promítat filmy. Základem pro naše vinařství ale samozřejmě bude nová výrobní hala s kapacitou tanků okolo sedmi set tisíc litrů. Otevřít chceme letos v létě,“ uvedl obchodní ředitel vinařství Daniel Smola.



Návštěvníkům bude sloužit nový prostor až pro sto lidí. „Zde plánujeme veřejné i privátní degustace vín, prodejnu vína a prezentační sklep s dřevěnými sudy,“ dodal Smola.

Už od loňského roku mohou zavítat milovníci vína do zbrusu nového sídla Vinařství Volařík v Mikulově. Sídlo zahrnuje výrobní i reprezentativní prostory i prodejnu.Stavba vyšla na desítky milionů korun. „Částečně jsme využili i dotace, která se týkala jen výrobních prostor. Z terasy mají hosté překrásný výhled na Mikulov a Pálavu,“ konstatoval ředitel společnosti Miroslav Volařík.Přibližně dvacet milionů korun stála oprava budovy Habánského sklepa ve Velkých Bílovicích. „Je to samostatná budova se vchodem do původního habánského sklepa z roku 1614. V přízemí pak při rekonstrukci vznikla vinotéka s kvalitním sociálním zázemím z dříve nevyužívané lahvovny,“ sdělil ředitel vinařství habánské sklepy Josef Svoboda. Opravy skončily loni v srpnu.Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer vznikl v brněnském studiu Chybik+Kristof Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. „V reprezentativní části dochází k průniku klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry. Jejich modul vychází z šířky vinného řádku,“ přiblížili architekti.