„Dneska jsou trhy? V takové zimě? Chudáci,“ diví se jedna z žen a lituje postávající stánkaře, kteří se na invančickém náměstí choulí pod svými přístřešky. Počasí farmářským trhům v této obci na Brněnsku druhou březnovou sobotu příliš nepřeje. Pocitová teplota dosahuje mínusových hodnot a na pohodlí trhovcům nepřidává ani silný ledový vítr. Ten ostatně nepřidává ani tržbám.

Druhou únorovou sobotu se konaly v Ivančicích na Brněnsku konaly farmářské trhy. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Je to bída, vidíte sama,“ krčí rameny Robert Metelec, který na svém stánku prodává domácí uzené. Maso ve staré udírně udí jak před sto lety. Je totiž zastáncem klasického uzení dřevem.

Také podle majitele vedlejšího stánku je návštěvnost menší než obvykle. Odhaduje to tak zhruba na třetinu. Shodou okolností i u něj si milovníci masa mohou domácí uzené zakoupit. Kromě něj ale i nejrůznější zabijačkové speciality. „Prodáváme jitrnice, jelita, škvarky, vaříme čerstvý ovar, kolena, srdíčka a ovarovou polévku. Návštěvníkům nabízíme rovněž klobásky, zavařené maso, paštiky nebo sádlo. A Starý dobrý lunč! To vy si nepamatujete, ale my to jedli pod stanem s bramborama,“ popisuje bohatý výčet produktů Ilona Polášková a vzpomíná na výdobytek poválečné potravinové pomoci. Pravda, svoji velkou slávu lančmít zažil na socialistických táborech.

To trhovkyně Michaela Jeníčková je překvapená, kolik místních i přes nepříznivé počasí dorazilo. Sama má totiž část svého zboží schovanou, aby jí neuletěla. Ostatně, už se jí to dneska stalo. Jídlo nenabízí, zájemci si u ní pro změnu mohou zakoupit nejrůznější ozdůbky a dekorace. „Prodávám různé druhy náramků, jako jsou shamballa, kabbalah či minerální náramky, puzetové náušnice nebo prstýnky. Z jarního zboží nabízím různé dekorace a věnce, některé už velikonoční. Pro děti tu mám nějaké ponožkožrouty a dětské náramky. Dále si ode mě lidé mohou odnést svíčky z přírodního sójového vosku a nahřívací polštářky,“ představuje své zboží Janíčková a dokazuje tak, že farmářské trhy v Ivančicích nejsou jenom o jídle. Přestože je totiž jejich záměrem nabídnout kvalitní potraviny a výrobky a zároveň podporovat regionální pěstitele a chovatele, lidé si mohou vybrat ze širokého sortimentu místních samovýrobců.

Holandské sýry

Jídlo přesto otužilce láká nejvíce. Jedním z těch, kdo si na nízký zájem v sychravém sobotním dopoledni nemůže stěžovat, je trhovec David Kučimský. Dováží hlavně holandské sýry, na které se místní podle jeho slov naučili chodit. Nabízí ale i české ze sýrárny Taurus v Protivanově. Nabídku má pak doplněnou i o italské nebo švýcarské sýry. Právě švýcarský ementál je mezi Ivančickými velmi oblíbený. Milovníci sýrů však u Kučimského najdou nejrůznější speciality, jako je lanýžový sýr, kozí sýr s koriandrem nebo sýr s japonským křenem wasabi. „Zajímavý je sýr, v němž je kromě lanýžů také bazalka, česnek, olivy a rajčata. Holanďani tomu říkají holandský sýr s italskou tváří. Zkoušíme teď také novou značku holandských sýrů, jejíž vlakovou lodí je sýr čistě z buvolího mléka,“ pokyvuje hlavou odborník.

Ke stánku se sýry se chystá zamířit například Petra Neumannová. Na trhy s rodinou chodí pravidelně a ani špatné počasí je neodradilo. „Nakonec jsme se dohodli, že půjdeme,“ usmívá se. A neodradilo ani Adélu Horákovou s dítětem. Ani ta přitom na místních trzích není poprvé. „Koupili jsme máslové trubičky, sušenku, chlebovou placku a sýr,“ ukazuje mladá žena.