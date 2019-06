Víc než polovina Jihomoravanů šmíruje své sousedy, tvrdí výzkum

Brno – Do oken svým sousedům vidí víc než polovina Jihomoravanů. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Climax. Nejčastěji přitom v celostátním průměru druhé sledují muži, dělá to čtyřicet procent z nich.

Nejčastěji mají život lidé ve svém okolí kontrolovat mladí lidé od osmnácti do devětadvaceti let, soukromí ostatních nejméně zajímá lidi nad šedesát let. „Celých 69 % populace v našem dotazníku uvedlo, že používá stínicí techniku i mimo slunečné dny, aby chránilo svoje soukromí,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Filip Šimara.

Autor: Pavla Hloušková