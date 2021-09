Do Rijádu v Saudské Arábii. Se souborem cvičebních technik vyvinutých Václavem Vojtou tam slaví velký úspěch. „Vůbec to tam neznali a zejména u dětí s dysplazií kyčle je zlepšení pohybu evidentní. I když je zajímají spíš mé blond vlasy,“ vypráví usměvavá žena.

Pomáhat lidem v Rijádu s jejich zdravotními obtížemi se rozhodla poté, co Saudskou Arábii navštívila při dovolené. A hned dva dny po příjezdu ji čekal kulturní šok. „Šla jsem nakoupit a přiběhly za mnou nějaké dvě slečny. Začaly se hihňat a prosit mě, jestli se se mnou nemůžou vyfotit. Netušila jsem, co se děje, až pak mi došlo, že tehdy tam moc Evropanů neviděli a byla jsem pro ně celkem zjevení,“ směje se žena.

Během let však přímo z centra dění sledovala, jak se Saudská Arábie otevírá západu a proměňuje se. „Bylo to postupné, ale pokud respektujete jejich kulturu, oni respektují vaši. Jako žena sice nesmím chodit oblečená vyzývavě, ale to tak nevadí. Cítím se bezpečně. Ta westernizace je znát. Od roku 2019 mohou ženy například řídit auto,“ líčí fyzioterapeutka.

Vasilcová dokonce na Blízký východ vyvezla české a slovenské tradice. Mezi dětmi se těší velké oblibě zejména Mikuláš. „Mikuláš, anděl, čert a vykládání říkanek za nějaké sladkosti mají hodně rádi. Byli z toho nadšení a udělali jsme si takovou malou tradici,“ vzpomíná Vasilcová.

Ani Mikuláš však co do atraktivity nemůže konkurovat jejím vlasům barvy citronu. „Když ke mě přijde dítě, vždycky úplně valí oči, až mu málem padají z důlků. Někde chvilku brečí, ale pak zvítězí zvědavost. Při cvičení si musím dávat velký pozor, protože se mě za ně snaží chytit a tahat. Zpočátku jsem pak domů chodila rozčepýřená, jako kdyby mě trefila elektřina,“ směje se.

Přestože v Rijádu pracuje už sedm let, tamní svět si zamilovala, má kariérní úspěchy a dokončuje disertační práci, jednou se hodlá vrátit domů. „Chybí mi lesy, barvy, déšť, tady je jen žlutá a hnědá a když dvakrát do roka zaprší, je to takový liják, že jsou ulice pod vodou a ani nejdeme do práce. Takže domů, za rodinou, se určitě vrátím,“ uzavírá Vasilcová.