Slavné zatmění Slunce: brněnští vědci obarvili Einsteinův snímek z roku 1919

/VIDEO/ Podle obecné teorie relativity se světlo vzdáleného zdroje na své dráze může díky gravitaci jiného hmotného tělesa vychýlit. Takže Slunce by svým gravitačním působením mělo odchýlit světlo hvězd procházející v jeho blízkosti. To by se na fotografii hvězd projevilo jejich posunem směrem od Slunce. S touto tezí badatelé v roce 1919 vyfotili úplné zatmění Slunce.

Slavný fyzikální snímek, který je důkazem Einsteinovy obecné teorie relativity, omladili vědci z brněnské techniky a Slezské univerzity v Opavě. | Foto: Petr Horálek

Slavný fyzikální snímek, který je důkazem Einsteinovy obecné teorie relativity, omladili vědci z brněnské techniky a Slezské univerzity v Opavě. Zdroj: Youtube Čeští badatelé fotografii oživili barvami a dodali jí detaily. „Lidé po více než sto letech mohou zhlédnout, jak tento úkaz vypadal v barvách," uvedl spoluautor Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Vyniknout sluneční koroně dal Miloslav Druckmüller z brněnské techniky, který digitálně zvýraznil jemné detaily ve strukturách jinak spíše rozmazaných snímků. Díky čemuž bylo možné získat ještě pěknější detaily.