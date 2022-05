Ve Vyškově nastupují k výcviku armádní nováčci. Podívejte, co je čeká

Noví armádní rekruti nastupují v pondělí do základní přípravy v areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov. Tento prostor neopustí až do třináctého června, kdy intenzivní výcvik završí. „Důvodem je možné riziko návratu protiepidemických a karanténních opatření. Po celou dobu kurzu budou uchazeči rozděleni do menších skupin, izolovaných od dalších subjektů,“ vysvětlila mluvčí vojenské akademie Monika Nováková.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výcvik armádních rekrutů ve Vyškově. | Foto: Monika Nováková a Úsek základní přípravy

Účastníky čeká nepřetržitá vojenská příprava, ke svým útvarům nastoupí jako vojáci po několikatýdenním volnu ještě letos v červenci. Čeká je navíc i zkouška z angličtiny. „V době kurzu budou zakázané návštěvy. Rekruti si ale pošlou dopisy nebo balíky, a to prostřednictvím České pošty,“ doplnila mluvčí. Už při nástupu absolvují test na COVID-19 a kontrolu zdravotního stavu se zaměřením na příznaky akutního respiračního onemocnění. První týden prožijí v karanténních opatřeních, režimu na ubikacích a samostudiu, aby se od druhého týdne pustili do výcviku v plném rozsahu. Mrtvý muž ve Vyškově: hlava mu zůstala v kontejneru Na opatření proti šíření covidu se navzdory poklesku počtu nakažených klade stále velký důraz. Organizátoři kurzu nováčkům doporučili, ať si před nástupem denně měří teplotu. Letos to nebude poslední taková událost ve Vyškově. „V plánu máme zatím další dva kurzy,“ dodala Nováková.