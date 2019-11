Návrhem se bude zabývat ministerstvo dopravy. „Tento požadavek jsme obdrželi poprvé a prokonzultujeme ho s těmi, kterých se týká,“ sdělila mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Podle informací Deníku Rovnost je ministr dopravy Vladimír Kremlík návrhu nakloněn.

Změna předpokládá snížení věkového limitu, avšak řidič musí absolvovat 280 hodin školení. „Poté by obsluhoval autobusy na linkách s délkou do padesáti kilometrů. Důvod je především dlouhodobý nedostatek mladých řidičů, přičemž současní pomalu odchází do důchodu. Navíc při dvouletém čekání možní zaměstnanci často zvolí jiné povolání,“ vysvětlil ředitel dopravní společnosti Arriva a jeden z iniciátorů Daniel Adamka.

Změna věkového limitu řidičů

- Současnost: při absolvování školení v rozsahu 140 hodin může ve věku 21 let držitel řidičského oprávnění skupiny D řídit vozidla linkové osobní dopravy, kdy trasa linky nepřesahuje 50 kilometrů.

- Změna: Devatenáctiletý držitel řidičského oprávnění skupiny D musí absolvovat 280 hodin školení. Limit 50 kilometrů zůstává.

- Nyní je dle statistických záznamů držitelů řidičských oprávnění skupiny D asi 152 800 mužů a žen je 2 274. U mužů se jedná o stabilní počet, žen narůstá.

U brněnského dopravního podniku by však devatenáctiletí řidiči i po schválení změny zřejmě neuspěli. „Profese je velmi náročná a zodpovědná. Vyžaduje nejen technickou zručnost a praxi v řízení velkých vozidel, ale i psychickou vyzrálost. Snížení věkového limitu zřejmě nevyužijeme,“ sdělila mluvčí společnosti Hana Tomaštíková. Doplnila, že aktuálně chybí pětapadesát řidičů, které nahrazují brigádníci.

Ani ředitel břeclavské dopravní firmy Bors František Zugar nápad nepochválil. „Praxi a profesionalitu je potřeba získat postupně. Jedná se o velmi stresující povolání,“ upozornil.

Souhlasí s ním i jednatel společnosti Dopaz František Zunka. „Snižování věku není nejlepší řešení, ale je to nutnost. Řidiči zkrátka chybí," přiznal.

Mluvčí společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v kraji, Květoslav Havlík, naopak zmírnění limitu vítá. „Máme od dopravců neustále informace, že shání řidiče. Tohle by situaci velmi ulehčilo. U zodpovědnosti nezáleží na věku, ale o povaze. I padesátiletí riskují,“ míní.

Třiadvacetiletý David Břoušek z Rudice na Blanensku by se však s mladým řidičem zřejmě bál. „Vím, jak řídím já po půl roce od získání řidičského průkazu. Všichni neřídí sice stejně, ale mladý člověk nemá zodpovídat za životy desítek lidí,“ uvedl.