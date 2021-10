Právě Vojenská akademie Vyškov si v pátek prvního října připomínala pětadvacet let od svého založení. „Tímto dnem se před pětadvaceti lety začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu. Akademie byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky,“ připomněl za její provozovatele František Herodek.

Taktický výcvik pro misi v africké Mali zahájili vojáci v dědických kasárnách na Vyškovsku. Už v listopadu jich do ciziny vyrazí zhruba stovka. „Cílem je prověření schopnosti k plnění úkolů v prostoru nasazení. Výcvik je zároveň uzavřením několikaměsíční přípravy vojáků z mechanizovaného praporu v Hranicích,“ zdůraznila mluvčí Vojenské akademie Vyškov Monika Nováková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.