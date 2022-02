Provozovatel podle Mandáta umístil koloběžky na roh ulic záměrně, nikoliv jako náhodné odstavení jedné nebo dvou. „Sankce byla pět tisíc korun plus tisícovka na uhrazení nákladů řízení. Firma pokutu zaplatila, ačkoliv se proti ní původně ohradila,“ doplnil radní. Společnost ve správním řízení namítala, že žádné konkrétní předpisy zabraňující parkování koloběžek na chodnících neexistují. Současně prý neovlivnily pravidla bezpečnosti ani plynulost provozu.

Ledabyle pohozené koloběžky v Brně: pomoci mají virtuální parkovací místa

Aktuálně platný systém neoprávněného záboru veřejného prostoru se však město rozhodlo změnit. V tržním řádu proto vymezí konkrétní lokality, ve kterých bude možné sdílené dopravní prostředky zaparkovat. V takovém případě by porušení předpisu neposuzoval odbor dopravy, ale živnostenský úřad.

Mezi městské části, které se problémem dlouhodobě zabývají, patří Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole a Žabovřesky. Podle starosty Brna-severu Martina Malečka by konkrétní řešení mělo zaznít právě z úrovně města. „Je jedno, jak si to zařídí provozovatel, lidé o koloběžky nemůžou věčně zakopávat. Kvůli nim se po chodníku nedá jet s kočárkem a nevidomí mají co dělat, aby se nezabili,“ stěžoval si dříve Maleček Deníku Rovnost. Zároveň dodal, že potíže trvají už víc než rok a půl.

Naopak pro Brňana Davida Pokorného fenomén sdílených koloběžek problém nepředstavuje. „Mám zkušenost, že překáží v minimu případů. Podle mě to je ideální způsob, jak ulevit dopravě a dostat z aut i lidi, co by normálně třeba na kolo nesedli. Určitě bych podpořil co nejpestřejší nabídku dopravních prostředků, ať si každý vybere, co mu vyhovuje,“ komentoval mladý muž.