Netradičním způsobem se rozhodlo břeclavské Městské muzeum a galerie představit návštěvníkům méně známou historii města a jeho typické znaky. Pomocí únikové hry. Zájemci sice nebudou prchat z uzamčené místnosti, ale k zajímavostem se dostanou tak, že vyřeší sérii hádanek a splní úkoly.

Průvodcem se hráčům stane postava dřívějšího nádražního velitele, člena městského zastupitelstva a starosty Rudolfa Zaorala. „Formou šifrovací hry se obyvatelé a návštěvníci seznámí s tematikou blízkou Břeclavi. Pomocí aplikace v mobilu navštíví jednotlivá stanoviště ve městě,“ uvedla zástupkyně ředitele muzea Silvie Vymyslická.

Každá hra nabídne čtyři základní a jedno bonusové stanoviště. To se hráčům zobrazí teprve po dokončení všech úkolů. „Na jednotlivých zastaveních musí týmy řešit šifry a úkoly. Při přesunech se jim pak po částech začne odhalovat příběh,“ vysvětlila Vymyslická.

vybrané únikové hry v kraji:

- V Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku si týmy mohou zahrát Klatbu zednářovu v Lednici nebo Dionýsovo tajemství v Podivíně.

- Detektivní hru nebo výslech tajnou policií v prostředí ponurého sklepení nabízí úniková hra Nitro v Adamově na Blanensku.

- Snažit se uniknout v časovém limitu před šíleným řezníkem mohou hráči v Hodoníně. Adrenalinový zážitek jim tam nabízí hra s názvem Exit It.

Nový vzdělávací projekt s názvem Ztracená Břeclav se nyní testuje. Ostrý provoz je v plánu na nadcházející letní sezonu. Kromě zábavy má novinka přilákat do Břeclavi více návštěvníků.

Z cestovního ruchu ostatně těží i další dva pořadatelé únikových her, tentokrát již klasických, na Břeclavsku. Ty v Lednici a v Podivíně rozšiřují turistickou nabídku v Lednicko-valtickém areálu. „V sezoně je zájem největší. Dá se říct, že žijeme z turismu. Únikové hry nyní vyhledávají i skupiny z jiné části kraje, které si prošly nabídku například v Brně a touží zkusit něco jiného,“ sdělila provozovatelka podivínského Dionýsova tajemství Klára Vymazalová.

Její slova potvrdil Tomáš Strmiska. Je jedním z provozovatelů detektivně zaměřené hry Nitro, která lidi baví už asi rok a půl v Adamově na Blanensku. „Obsazenost je v sezoně skutečně velká. Většinu soutěžících tvoří místní, ale dojíždějí k nám i lidé z Brna,“ řekl Strmiska. Právě v Brně jsou nadšenci na únikové hry zvyklí už několik let. V poslední době se stále více rozvíjejí venkovní dobrodružství.

Hraní únikových her se pravidelně věnuje třeba Lenka Cimbálková ze Židlochovic na Brněnsku. „Měla jsem možnost vyzkoušet si únikovky v Podivíně i v Lednici. Ta podivínská mi přišla o dost těžší. Zavřeli nás do jakéhosi hotelového pokoje a naším úkolem bylo dostat se z něj ven. Museli jsme luštit šifry, hádat hádanky nebo hledat kódy k zámků. Myslím si proto, že také novinka do Břeclavi nadšené hráče bezpochyby přiláká,“ vyjádřila se Cimbálková.