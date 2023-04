/VIDEO/ Z památky už je od pondělí staveniště. Židovskou obřadní síň bude do podzimu opravovat specializovaná firma, která ji vrátí do původního podoby z roku 1892. Kvůli rekonstrukci se návštěvníci nedostanou ani židovský hřbitov.

Průlet dronem židovskou obřadní síní v Břeclavi. | Video: Jakub Hotař

„Město v pondělí ráno oficiálně předalo budovu do rukou společnosti Archeon Group. Upozorňujeme, že po dobu rekonstrukce, nejméně do 31. října, bude kvůli pracím na budově uzavřen také areál židovského hřbitova,“ informovala Ivana Solaříková, mluvčí břeclavské radnice.

Poslední prohlídka židovské síně v Břeclavi. Pak začne velká rekonstrukce

Na rekonstrukci v hodnotě třiadvaceti milionů korun získala Břeclav jedenáctimilionovou dotaci díky společnému projektu s městem Sládkovičovo, se kterým ji pojí historie rodu Kuffnerů, který za výstavbou památky stojí.

Po rekonstrukci by uvnitř obřadní síně měla vzniknout stálá expozice informující nejen o břeclavské a slovenské větvi rodu Kuffnerů, ale například i o židovských pohřebních zvycích a rituálech i dějinách břeclavského židovského obyvatelstva. Zrekonstruovaná památka by měla sloužit také jako výstavní a koncertní prostor, který by měla využívat Základní umělecká škola Břeclav, případně břeclavské muzeum.

Židovská obřadní síň v Břeclavi prokoukne, po letech se dočká rekonstrukce

„Vedle opravy obřadní síně a také předprostoru před ní, se chystá například i virtuální prohlídka pamětihodností spojených se jménem Kuffner a odborné konference. Kromě stavební části projekt zahrnuje také vytvoření webu o historii této významné podnikatelské rodiny židovského vyznání,“ dodala Solaříková.

Těsně před tím než nastoupili dělníci, získal povolení k natáčení dronem Jakub Hotař z Břeclavi. Díky jeho dovednostem si mohou zájemci prohlédnout památku z neobvyklých úhlů pohledu, zvenčí i zevnitř. Těsné průlety dronu pod stropní konstrukcí umožnil odhad několika centimetrů prostoru.