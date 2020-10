V létě si exponáty z bývalého Muzea hraček lidé prohlédnou na výstavě. "Původně jsem o výstavu nestála, potřebovala bych je umístit někam, aby byly stálou expozicí. Ale alespoň je lidé uvidí," řekla Kollárová.

Výstavu zástupci Muzea města Brna plánují od června do prosince. "Zatím máme namyšleno, že část výstavy by byly sbírkové předměty paní Kollárové a část interaktivní prostor na hraní pro děti. Tam by byly exponáty, které je možné takto používat, nejsou tolik náchylné. Lidé by si s nimi pohráli a vyzkoušeli si, jak přímo hračky fungují," přiblížil mluvčí muzea Michael Kalábek.

Právě Muzeu města Brna patří i Měnínská brána, v jejíchž prostorách čekají staré panenky i dřevění koníci. Kvůli havarijnímu stavu muzeum hraček v lednu zavřeli. Od té doby se Kollárová snaží zajistit prostory, kam unikátní kolekci umístí, zatím neúspěšně.

Majitelka sbírky by si přála, aby hračky zůstaly v Brně. "Nechtěla bych je dávat mimo město. Bylo by mi to líto, když jsem Brňačka, a taky bych se o ně nemohla starat. Teď byly volby a věci se mění, takže třeba přijde nový vítr," vyslovila naděje Kollárová.

Dokud se opravy brány neposunou do další fáze, mohou hračky zůstat v prostorách brány. Celý proces zdržel i koronavirus. "Nyní už máme výstup ze stavebního průzkumu. Teď bude muzeum jednat s investičním odborem, pokud záměr schválí, budeme řešit projekt a výběrové řízení," nastínil Kalábek.