Osud Ukrajiny a tamních lidí není pražským vysokoškolákům lhostejný. S několika pracovníky z východoevropské země totiž běžně dělají na stavbách. „Práce tam teď budou stát, protože většina Ukrajinců míří bránit svou zemi. Aktivně pomoct musíme i my," říká odhodlaně Jan Staněk z Prahy.

Jeho kamarád Jakub Pelikán souhlasně přikyvuje hlavou a slova ještě doplňuje. „Mnoho našich kamarádů a známých se nás ptalo, proč tam plánujeme jet. Ale my prostě chceme pomoct. Bohužel jsme jedni z mála, kteří do tamní války jedou," zmiňuje mladík.

Než odhodlaní muži vyrazí z Brna směrem k ukrajinským hranicím, ještě to několik hodin potrvá. Původně očekávali, že je o půl dvanácté nabere autobus mířící do Záporoží ve východní části země. Dopravce ale spoj zrušil. Staněk s Pelikánem proto minimálně do odpoledních hodin berou za vděk zázemím ukrajinského podniku.

V době oběda u restauračních stolů sedí dohromady asi desítka lidí. Téměř každý co chvíli sleduje displej svého telefonu a zjišťuje, co nového se v napadané zemi děje. Aktuální zprávy neustále bedlivě hlídají také zaměstnankyně restaurace. „Máme na Ukrajině celou rodinu. Včera jsem uvažovala, že tam vyrazím, hlavně kvůli rodičům, ale zatím jsem se tak nerozhodla," sděluje Anna Derd. Pochází ze Zakarpatrské Ukrajiny, jež se nachází v nejzápadnější části země.

Opačným směrem krátce po započetí konfliktu zamířila Anna Berki žijící v Záporoží. Na Zvonařku dorazila autobusem v pátek ráno, přístřeší našla u příbuzných. „S sebou jsem vzala pouze nejmladší dceru, která se bála ze všech nejvíc," zmiňuje.

Děsivé momenty má mladá matka stále před sebou a opakovaně se jí vybavují, i když už je v bezpečném prostředí České republiky . „Ráno jsme se prudce vzbudili. Nebylo to kvůli budíku, ale výstřelům, které jsme slyšeli," vrací se ke čtvrtečnímu ránu Berki.

Do restaurace na Zvonařce běžně míří kromě Ukrajinců také Rusové nebo Češi. Nic na tom nezměnil ani ruský útok. Na přátelství a vzájemném fungování Ukrajinců a Rusů poslední události nic nezměnily. „Jsme normálně přátelé. Víme, že nikdo z nás za situaci nemůže. Strůjcem všeho je pouze jediný člověk," poznamenává při čepování piva Derd.