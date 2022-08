Zdroj: Klinika Surgal

Léčba s názvem Rezum spočívá v podání asi půl mililitru sterilní páry přes močovou trubici do prostatické žlázy. Provádí se bez celkové anestezie, pouze s lokálním umrtvením. Lékaři ke vstříknutí páry používají speciální přístroj. „Absolutně žádnou bolest jsem necítil, ani při zákroku, ani po něm. Musím si to chválit, pomohlo mi to. Potíže už se nevrátily," vzpomíná pacient s vyléčenou prostatou. Po výkonu zůstal v nemocnici přes noc na pozorování, léčbu jde ale provádět i ambulantně.

Brněnský urolog Dalibor Pacík stál u samotného zrodu této metody. Na jejím vývoji se podílela tři světová centra - americký Minneapolis, švédský Stockholm a Brno. „Nám lékařům se málokdy podaří, abychom stáli u zrodu nové a úspěšné metody. My jsme to štěstí měli," říká Pacík. Právě brněnská ordinace byla první, která v Česku začala léčbu provádět. Teď takto léčí prostatiky už téměř tři roky.

Podle Pacíka nemá Rezum na rozdíl od ostatních metod vliv na sexuální funkce pacienta. „Nežádoucí účinky se objeví jen u některých pacientů a jsou přechodné. Léčí se obvykle pouze antibiotiky," vysvětlil urolog. Ke kýženému výsledku podle něj dochází postupně až tři měsíce. U dvaadevadesáti procent pacientů pak podle pětiletých studií zůstává velikost prostaty stejná, jako po skončení léčby.

Cena zákroku je asi osmdesát tisíc korun. Zdravotní pojišťovny tuto léčbu nehradí.