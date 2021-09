Sebastian Dobiáš se manželům Petře a Michalovi totiž v pondělí narodil nečekaně doma. „Přesně tam, kde jsme ho počali, tam se nám i narodil. V ložnici,“ usmívá se novopečený otec.

Před pár dny mu však do smíchu příliš nebylo. „Manželka syna přenášela. Termín jsme měli už 31. srpna,“ vypráví Dobiáš.

Že se něco děje, tušili nastávající rodiče už v neděli večer. „Žena měla bolesti. Pak zjistila, že jí asi praskla voda. Dala si tedy sprchu a jeli jsme do Brna do porodnice. Tam nám ale řekli, že jsou to jen poslíčky a poslali nás domů. No a Sebastian se narodil necelých dvanáct hodin po návratu,“ přibližuje chvíle před porodem čtyřiatřicetiletý hasič.

Na svět malý Sebastian vykoukl ani ne tři čtvrtě hodiny poté, co se porod rozběhl. „Prvně jsem chtěl ženu obléct a odvést do porodnice. Ale šlo to rychle. Volal jsem proto záchranku. Jeden vůz z Mikulova přijel asi za deset minut, druhý pak o něco později i s lékařem z Pohořelic. Později nám pak pan doktor ještě prozradil, že má zrovna 6. září narozeniny,“ říká s úsměvem Dobiáš.

Obrovský dík za to, že je Sebastian na světě, patří podle Dobiášových právě záchranářům. „Já jsem nic nestihl ani připravit. Snažil jsem se být ženě oporou a jednat s co nejvíce chladnou hlavou. Říkal jsem si, že Petře musím pomoct, že ji v tom nemůžu nechat. Nakonec jsem si i přestřihl pupeční šňůru. Když jsem malého uviděl, vyhrkly mi slzy štěstí. Sebastian při porodu vážil 3,45 kilogramů a měřil 51 centimetrů,“ chlubí se sympatický muž, podle nějž je porod úžasným zázrakem, který by si neměl nechat ujít žádný otec.

Příběh o hrdinné rodičce a jejím manželovi, hasiči porodníkovi, se v Milovicích šíří jako lavina. „Takhle si naši tatínci rodí kluky doma. Hoši z jednotky dobrovolných hasičů jsou vážně zvyklí na kde co. Upřímně, takové silné chlapy máme jen v Milovicích. A naše milovické holky zase umí další pořádné chlapy rodit dokonce i doma. Na co porodnice, my to tady zvládáme levou zadní," usmívá se s nadsázkou milovická starostka a kamarádka Dobiášových Veronika Blanářová.