Tropické počasí. V kraji se i v dalších dnech udrží třicítky

Jižní Morava - Co nejlehčí oblečení, lahev vody a pokrývku na hlavu by si ve středu měli ráno z domu vzít Jihomoravané. Čekají je totiž tropické teploty, které se v kraji udrží až do konce týdne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Lidi ve středu čeká jasná obloha. „Nejvyšší odpolední teploty budou devětadvacet až dvaatřicet stupňů Celsia,“ uvedla meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Tereza Uhlíková. Tropické počasí bude v kraji i v dalších dnech. I ve čtvrtek a v pátek teploměry ukážou hodnoty kolem dvaatřiceti stupňů. Nejteplejší z týdne pak bude víkend, po němž mají dorazit bouřky. Jižní Morava v Evropské unii? Mezi českými kraji je dobře vidět, říká expert Přečíst článek › Jihomoravští záchranáři už v úterý vyjížděli k mírně zvýšenému počtu kolapsů z horka, šlo zejména o starší lidi. „Lidé by měli v tomto počasí dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Na dostatečný přísun tekutin by měli dbát zejména staří lidé a děti,“ upozornila mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Zároveň zdůraznila, aby lidé v žádném případě nenechávali děti v rozpálených autech. 32 stupňů dnes mohou na teploměrech naměřit Jihomoravané. Nejvyšší odpolední teploty se totiž budou pohybovat v rozmezí 29 až 32 stupňů. Podobně teplo bude pak i v dalších dnech.

Autor: Eliška Gáfriková