Rok 1936. Odchovanec brněnského Sokola, gymnasta Alois Hudec, získává na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Ženeva, o deset let později. Brněnský basketbalista Ivo Mrázek střílí ve finále evropského šampionátu rozhodující koš a československému týmu zajišťuje vítězství. Rok 1978. Fotbalisté brněnské Zbrojovky získávají mistrovský titul. Brno, loňský duben. Tisíce Brňanů v modrobílém jásají, když hokejisté Komety zvedají nad hlavu mistrovský pohár a slaví zisk třináctého titulu. Historie brněnského sportu je lemovaná řadou úspěchů. Nejen tyto zdary, ale i příběhy sportovních legend mapuje nová výstava Branky Body Brno, která ve středu začala na Špilberku.

Expozice přibližuje sto padesát let existence sportu ve městě. „Když vezmeme v potaz, kolik úspěchů i bolestných proher se za tu dobu událo, jde o nesmírně široké téma. Podařilo se nám ale shromáždit reprezentativní kolekci dokumentů a exponátů,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Návštěvníci zhlédnou řadu unikátních předmětů. „Poprvé na výstavě lidé uvidí pohromadě všech třináct mistrovských titulů Komety,“ lákal Ciprian.

Branky Body Brno

- o co jde: nová velká výstava Muzea města Brna mapující 150 let existence a úspěchů brněnského organizovaného sportu

- od kdy do kdy: výstava je přístupná od čtvrtka 16. května do konce roku 2019, denně od 9.00 do 17.00

- kde: první patro jižního křídla brněnského hradu Špilberk

- za kolik: 90 korun plné vstupné, 50 korun snížené vstupné

- největší lákadla: informace o brněnských sportovních klubech, příběhy brněnských sportovních legend, vystavené historické sportovní náčiní, autentické dresy sportovců, medaile a trofeje úspěšných sportovců a klubů

- zábavné prvky: možnost vylézt na dobovou kozu, zkusit si dresy

Výstava je seřazená chronologicky od počátku organizovaného sportu v Brně v devatenáctém století až do současnosti. Na závěr prohlídky návštěvníky oslní medaile a trofeje v síni slávy. „V jednotlivých místnostech ukážeme třeba i exponáty související s německými tělocvičnými spolky, kterých se zachovalo velmi málo,“ zmínil kurátor výstavy Petr Vachůt.

Kurátoři návštěvníkům připravili informace o celé škále sportů, které se v Brně pěstovaly, přičemž se zaměřili i na méně známá odvětví. „Co do počtu olympijských medailí, historicky nejúspěšnějším brněnským sportem je překvapivě broková střelba. Na výstavě připomínáme také třeba mimořádné úspěchy v kolové, o které se postarali bratři Pospíšilové,“ poznamenal Vachůt.

Návštěvníci uvidí řadu cenných exponátů. „Vystavujeme dresy, také třeba tretry či oštěp Dany Zátopkové, které ilustrují dobové sportovní náčiní. Od sběratele jsme získali brankářskou výbavu ze čtyřicátých let dvacátého století, jde o unikát,“ podotkl kurátor.

Lidé se dozvědí i o zajímavých životních osudech sportovců nebo o vývoji známých sportovních klubů. „Představíme třeba, co předcházelo vzniku nynější Komety. Když v roce 1953 vznikl pod ministerstvem vnitra hokejový klub Rudá hvězda, který převzal nejlepší hráče tehdejších dvou brněnských hokejových klubů, brněnští fanoušci jej zpočátku neměli moc rádi. Hráčům třeba nadávali do policajtů, jelikož šlo o policejní klub. Když začali hokejisté dosahovat obrovských úspěchů, lidé je vzali na milost,“ zmínila kurátorka Zuzana Holubová, která se podílela na přípravě výstavy.

Exponáty zapůjčily i legendy brněnského sportu. Několika dresy přispěla například cyklistka Iva Zajíčková, provdaná Stafová. „Poskytla jsem třeba dres Favorita Brno či Mistra Moravy. Na výstavu se velmi těším, jde o dobrou věc,“ uvedla sportovkyně.

Akce potrvá do konce roku.