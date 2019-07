Brno – V otevřeném okně na parapetu balancovala ve čtvrtek v poledne tříletá dívka v brněnských Zábrdovicích. Všiml si jí kolemjdoucí a protože na jeho volání do bytu nikdo nereagoval, přivolal strážníky.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie

S hlídkami, které na místo dorazily, si dítě stojící v desetimetrové výšce začalo povídat a podle jejich pokynů slezla zpět do pokoje. „Dva kolegové potom zůstali stát pod oknem pro případ, že by se holčička vrátila a bylo nutné ji chytit. Druhá hlídka mezitím spěchala po chodbě k bytu a snažila se tam přes dveře spojit s někým dospělým. Otevřela jí sedmačtyřicetiletá matka a řekla, že holčička si sama otevřela okno, zatímco ona spala a starší dcera odešla do sprchy,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.