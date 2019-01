Jižní Morava /FOTOGALERIE, ANKETA/ - Pro desítky nemocných lidí z okolí Blanska jsou jedinými společníky zaměstnanci Mobilního hospicu svatého Martina. Jenže ti se za nimi však často musejí složitě dopravovat. Usnadnit cesty za nemocnými jim má nové auto, které chtějí zaplatit penězi získanými z letošní Tříkrálové sbírky. Začala prvního ledna a potrvá čtrnáct dní.

Již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky v Jihomoravském kraji zahájil biskup Vojtěch Cikrle. V brněnské katedrále svatých Petra a Pavla požehnal letošním koledníkům. „Ti se poté vydali do měst a obcí v celém kraji. Celkem budou sbírat peníze do pěti tisíc zapečetěných pokladniček,“ uvedla mluvčí Diecézní charity Brno Anna Tišnovská. Narazit na Kašpara, Melichara a Baltazara mohou lidé až do čtrnáctého ledna.



Obvykle tříčlennou skupinu koledníků lidé poznají nejen podle kostýmů, ale také podle potvrzené průkazky s číslem, které odpovídá číslu na zapečetěné pokladničce. „Koledníci jsou nejčastěji dobrovolníci z farností nebo skauti, s podvodníky se naštěstí setkáváme jen výjimečně,“ dodala Tišnovská.

Na koledu letos poprvé vyráží šestnáctiletý skaut Mirek Linhart z Brna. K účasti ho přesvědčili kamarádi, kteří už jsou v koledování zběhlejší. „Moc se mi nechtělo, ale chci nějak pomoct jiným lidem, kteří to potřebují“ vysvětlil.



Vůbec poprvé mohou letos lidé koledníkům v Jihomoravském kraji přispět bezhotovostní platbou. Sto skupin koledníků má totiž od letoška k dispozici speciální platební terminály. „Těší mě, že se může koleda takto modernizovat a zároveň si zachovat svou tradiční atmosféru. Pozitivně to vnímají i lidé,“ chválí si novinku ředitel brněnské charity Oldřich Haičman.



Tříkrálové koledníky vyhlížejí v těchto dnech například manželé Procházkovi z Bučovic na Vyškovsku. Tradiční nápis K+M+B jim nad dveře křídou píšou každý rok. „Přispíváme pravidelně. U této sbírky máme jistotu, že peníze jdou tam, kam mají. Koledníkům dáme vždy také něco dobrého na zub,“ řekl Libor Procházka.



Suma vybraná koledníky v posledních letech pravidelně roste. Většina z vybraných peněz se vrací do kraje, kde je koledníci vybrali. Tam slouží k obnově a rozšíření činnosti charitativních organizací. Loni lidé ve sbírce věnovali přes šestadvacet milionů korun.

Tříkrálová sbírka v číslech

• Do ulic Jihomoravského kraje letos vyrazí přibližně 15 000 tříkrálových koledníků.

• Koledníci mají celkem 5 141 zapečetěných kasiček, do kterých příspěvky vybírají.

• V roce 2016 vybrali koledníci v Jihomoravském kraji 22 299 862 korun, od té doby částka roste.

• V roce 2017 během tříkrálové sbírky na Jihu Moravy vybrali 23 733 313 korun.

• V loňském roce lidé pokořili i tuto částku, koledníci získali rekordních 26 171 636 korun.

• Minimálně 65% z vybraných peněz organizátoři vždy investují v regionu, kde je vybrali.