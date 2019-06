Třídění odpadu je jen lepší zahazování, říká ředitelka ekologického institutu

Brno /ROZHOVOR/ – Ekologický institut Veronica v Brně vede dvanáct let. Yvonna Gaillyová lidem radí jak různé věci opravovat, aniž by je vyhodili. Na ochranu životního prostředí a především takzvanou klimatickou změnu se momentálně podle ní zaměřují hlavně mladí lidé. „Vědci do nich vkládají ohromné naděje,“ říká o celosvětových stávkách za klima.

Co chtějí studenti změnit? Jednoznačně žádají, aby veřejní činitelé a vůbec společnost poslouchala vědce. Impulsem byla stávka Grety Thunbergové ve Švédsku a na ni poté navázali studenti po celém světě. Téma klimatické změny bylo naléhavé vždycky, ale společnost jej vůbec nepřijímala. Že se objevil impuls od mladých lidí, bylo naprosto nečekané. Zajímali se o problém klimatické změny mladí Jihomoravané i dříve? Ano, ale byly to malé skupiny. Už dříve existovalo třeba významné uskupení mladých lidí, kteří se jmenují Limity jsme my. Upozorňují na to, že je třeba ukončit využívání uhlí a jsou velmi uznávaní v evropském kontextu. U mladých lidí stejně jako u dětí navíc vidím nesmírnou autentičnost a otevřenost. Musíme si uvědomovat, že problém, o který tu jde, klimatická krize, se zásadně dotýká jejich budoucnosti. Jaké jsou reakce politiků na protesty? S vedením města se studenti setkávají, protože jejich aktivita je nepřehlédnutelná. Otázka je, jak s hnutím a jeho požadavky politici na různých úrovních naloží dál.

Autor: Pavla Hloušková