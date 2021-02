Právě milovaný fotbal, který hrál od malička mu v těžké chvíli pomohl. Hendikep, který mu přivodilo zranění před patnácti lety, mu ale na síle neubírá. „Jsem maximalista, ve všem. Potřebuji mít mužstvo vždycky dobře připravené a dávám to najevo. Jsem náročný k sobě i k druhým,“ přiznává pobaveně zřejmě jediný fotbalový trenér na vozíku.

Dobře ho znají sportovci nejen v rodných Dobšicích, ale především v Tasovicích, kde bydlí teď s rodinou. Tamnímu klubu Sokola pomáhá také s organizací tréninků na umělé trávě a spravuje webové stránky. Dva roky trénoval i v Práčích.

„Po dvou letech od úrazu, když jsem se z toho zmátořil, mě oslovili kluci z fotbalového klubu v Jevišovicích, že by potřebovali funkcionáře. Pořád víc mě to ale táhlo k trénování, postupem času jsem ho převzal po svém předchůdci. Tamní kluci hrávali v tu dobu krajský přebor, dávali tomu hodně a mě to s nimi bavilo. Teď jsem se tam vrátil pomoct s přípravou. Dřív mívali hráči víc ctižádosti a mrzí mě, že dnes se kluci nechtějí dál posouvat. Přitom chci po nich maximum,“ krčí rameny pětačtyřicetiletý Macháček.

Výjimečný trenér, ale nevynechá ani brigádu na hřišti, při které neváhá vzít do ruky ani lopatu. „Tak občas jsem to zkusil, ale oddřeli to hlavně ostatní. Přece jen nejsem schopen házet osm hodin s lopatou. Brigády ale zorganizuji, účastnil jsem se jich od malička,“ směje se.

Ve svých začátcích hrál osm let za FC Znojmo, pak se vyučil se automechanikem a fotbal hrál i na vojně. „Hned po po skončení základní vojenské služby mě nabídli vést sportovní četu u armády. Stal jsem se klasickým vojákem z povolání,“ dodává.

Právě tam se mu také stal osudný úraz. „Byl to pracovní úraz, naštěstí mě to zasáhlo tak, že mě to tady nechalo,“ považuje si Macháček.

Mezi jeho záliby patří také aktivní rybaření a jak sám říká i manželka a dospělá dcera. Dostal také ocenění Sportovní osobnost okresu Znojmo 2014.

Díky fotbalu se prý vrací do jiného světa, pryč od každodenních starostí. „Nejvíc mě těší dobrá parta kamarádů, kteří se za mě postaví, když je třeba,“ oceňuje Macháček.