Jižní Moravou se přehnala silná bouřka, v Břeclavi utrhla střechu bytovce

Na sociálních sítích se už diskutuje, že se bezmála čtyřtisícovým městem mohlo prohnat malé tornádo. Koluje tam video, které údajně zachycuje větrný vír z nedaleké obce na Slovensku. „Jak bouřka v pondělí začala? Zhruba po půl sedmé se zvedl silný vítr. Setmělo se a přišel prudký déšť. Vítr byl opravdu velmi silný. Za deset patnáct minut bylo po všem a vysvitlo sluníčko. Tornádo? Už jsem to také zaznamenal, že se o tom diskutuje. Já žádný vzdušný válec nebo vír neviděl. Ani nic, co by tomu nasvědčovalo. Ale nejsem odborník, to musí posoudit případně jiní,“ dodal Gál.

Podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu se již od pondělního večera objevují svědectví, hlášení o škodách a videa, která naznačují, že obec Lanžhot zasáhlo pravděpodobně tornádo. „Předběžné informace naznačují, že mohlo jít o tornádo mírné intenzity F1. Původcem tornáda byla dlouhožijící bouřková buňka, která vznikla poblíž Prahy. S ohledem na dlouhou životnost a přechodně i některé radarové příznaky bouře je pravděpodobné, že šlo o supercelu,“ informovali v úterý dopoledne meteorologové.

⚠️Meteorologové @CHMUCHMI odjeli dnes ráno na terénní průzkum včerejších následků bouře. Průzkumem na místě se pokusí zjistit, zda za následky včerejších bouří mohlo slabší tornádo nebo např. downburst. O výsledcích zkoumání vás budeme brzy informovat na webu a soc. sítích — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 14, 2022

Kvůli podrobnějšímu průzkumu a upřesnění toho, co přesně se na místě stalo a jaká přesně byla intenzita jevu, vyrazil do terénu tým odborníků. „V pondělních bouřkách se vyskytovaly hlavně silné nárazy větru a lokálně i kroupy. Spíše menší, do dvou centimetrů. Některé z bouřek byly takzvané supercely. Jedná se o intenzivní bouřky provázené nebezpečnými jevy, které trvají delší dobu. Nemusí být na velké ploše. Nejsilnější byla právě supercela, která postupovala ze středních Čech, přes Vysočinu do Jihomoravského kraje. Přes Pohořelice, směrem na Lanžhot a dále pak na Slovensko. Dukovany zaznamenaly náraz větru o rychlosti jednadevadesát kilometrů v hodině, Pohořelice pak třiaosmdesát,“ sdělil Deníku Rovnost Peter Hruška brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové nakonec tornádo potvrdili. „Původcem byla dlouho žijící bouřková buňka, která vznikla poblíž Prahy. S ohledem na dlouhou životnost a přechodně i některé radarové příznaky bouře je pravděpodobné, že šlo o supercelu. Budeme dále upřesňovat," uvedli v pondělí odpoledne na twitteru.