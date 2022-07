Díky přispěvatelům tak už tehdy stejní tvůrci zaznamenali a zdokumentovali například výskyt tornáda v Hevlíně na Znojemsku. Obcí se prohnalo v polovině května, přesně před dvaceti lety. „Svědkové líčili, že se nad postiženou částí obce setkaly dva víry, menší od jihu, větší od západu. V západní části obce vír odnášel střešní krytinu, lámal a vyvracel stromy, jejichž části přenášel spolu se střešní krytinou na vzdálenosti desítek metrů. Trosky vlétaly do oken a hluboko do nitra obytných místností. Šířka škod v západní části obce byla asi sto metrů, ale patrně zde působily dva savé víry hlavního tornáda. Doba působení tornáda zde byla odhadována na sedm minut,“ dočtou se zájemci v detailu události díky šetření meteorologů Milana Šálka a Bohuslavy Markové z brněnské pobočky ústavu.

O čtyři roky později čelili obávanému trychtýři z nebes přímo ve Znojmě a také nedalekých Božicích. Pamětníkům se vybaví také poničené domy v Otmarově na Brněnsku či střechy a tornádem odvlečené břízy v Olešnici na Blanensku.

Vzpomínky se vybavily i Romaně Boumové. „Dokonce jsem našla tornádo, které jsem jako dítě zřejmě zažila, ale to jsem ještě nevěděla kam to nahlásit. Nikdy nezapomenu na ten zvláštní pocit, naštěstí bylo slabé. Ještě jsem stihla zatáhnout psa, který doslova zamrzl před dveřmi, do domu,“ okomentovala aplikaci.

Po loňském devastujícím tornádu na jihu Moravy se zraky lidí upírají k obloze před bouřkou častěji, než dřív. Nyní mohou s meteorology prostřednictvím mapy spolupracovat. Kontakty na ně najdou na portálu www.tornada-cz. „Aby bylo prokázáno tornádo, musí se na povrchu vyskytovat škody. K ověření slouží doložená dokumentace škod nebo terénní průzkum vlastním týmem. V podstatě i vlastní tým potřebuje "jen" pořídit rychlou dokumentaci míst, aby šlo správně zhodnotit míru a způsob poškození,“ upozornil Münster.

Změnily se podle něj i varovné předpovědi. „Proti minulým sezónám se povedlo více zapojit nové detekční mechanismy - parametry radarových dat silných bouří a úzkou spolupráci s amatérskými meteorology v terénu. Ti nás informují o sledovaných projevech bouří a máme tak více údajů, které jejich sílu potvrzují,“ ocenil Petr Münster.

Mapa výskytu tornád a příbuzných jevů:



Zájemci ji najdou na webovém portálu Amatérské meteorologické společnosti a ČHMÚ www.tornada-cz.cz/mapa/



Dokumentuje jednotlivé události daleko do historie, včetně fotografií a šetření odborníků.



Výrazné atmosférické jevy mohou zájemci hlásit na uvedené kontakty, vedle popisu události slouží jako důkaz fotografie či video.

Informaci vyhodnotí odborníci.



Cílem je zmapování všech podobných nebezpečných jevů