Brno – Chci zachovat tradiční podnik, záchody poslouží jen jako další noclehárna pro bezdomovce. Tak komentují lidé rozhodnutí radních z Brna-středu, kteří chtějí opravit památkově chráněný dům v Nádražní ulici. Naproti brněnskému hlavnímu vlakovému nádraží by tak místo zavedeného řeznictví měly podle plánu na vyčištění okolí nádraží vzniknout veřejné toalety. Petici proti zrušení prodejny s občerstvením již podepsalo více než šest set lidí.

„Dozvěděli jsme se, že na internetu petice vznikla, ale nikdo nás v souvislosti s ní nekontaktoval. Je to záležitost pouze lidí a našich zákazníků, kteří se za nás postavili. To nás těší, ale v současné době se snažíme s radními vyjednávat sami," zmínil jednatel rodinného řeznictví Milan Havelka.

Rodina Havelkových se přitom o projektu na přestavbu domu číslo čtyři dozvěděla náhodou. „Chtěli jsme v prosinci na celý rok 2017 zařídit parkovací místa. Úředníci, se kterými jsem jednal, mi však oznámili, že je to možné pouze do května. Teprve potom jsem začal pátrat a zjistil jsem, že by nám měla hrozit výpověď z nájmu," upřesnil Havelka.

Podle vyjádření radních je vyklizení nebytových prostor domu nutné. Plánovaná rekonstrukce je totiž neslučitelná s provozem nájemců. „Výjimkou je pouze bistro Quick, které ve svých prostorách již dle schváleného projektu dílčí rekonstrukci provedlo," vysvětlila mluvčí Brna-středu Denisa Kapitančíková.

Lidé projekt na nové veřejné toalety nevnímají jako přínos pro čistější okolí hlavního nádraží. „Záchody prostředí samy o sobě nevylepší. Naopak odsud zmizí jeden z mála bufetů, který nabízí česká jídla. Chodím tam radši než do rychlého občerstvení," upozornil Vojtěch Otruba z Brna.

Radnice se brání tím, že je oprava nevyhnutelná a se stavbou toalet nesouvisí. „Příčinou oprav není budování záchodů, ale nevyhovující stavebně technický stav většiny částí domu," uvedla Kapitančíková.

Radní údajně Havelkovým nabídli možnost pronajmout si jiné místo. „Jenže nám nabídli pouze jednu konkrétní provozovnu v ulici Křenová. Jinak prý se můžeme přihlásit do konkurzu a složit zálohu. Nabídka nám také přišla pozdě, až minulou středu před konáním rady," upřesnil Havelka.

Stěhování řeznictví je navíc podle něj nákladné. „Všechno naše vybavení včetně chladících a mrazících boxů je vestavěné. Musel bych minimálně na půl roku zavřít. Za tu dobu bych také přišel o zaměstnance, přitom většina z nich u nás pracuje deset i více let," poznamenal Havelka, který v současné době zaměstnává téměř tři desítky lidí.

Radní o budoucnosti řeznictví ještě budou rozhodovat. „Situací se nejspíše ještě v pondělí bude zabývat Rada městské části na svém pravidelném jednání," uvedla Kapitančíková.

Havelkovi proto věří, že se jim podnik podaří udržet na stejném místě. „Rodiče v podniku pracovali ještě před revolucí. S bratrem jsme jej potom převzali a jednou bychom jej třeba chtěli předat vlastním dětem. Proto za jeho zachování budeme bojovat i nadále," uvedl Havelka.

ANNA TIŠNOVSKÁ