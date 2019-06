„Nemám slov, vůbec jsem to nečekala, mělajsem jiné favoritky,“ komentovala svůj výsledek bezprostředně po vyhlášení výsledků vítězka.

„Obtížný byl pro mě rozhovor, měla jsem trému a nevěděla jsem jakou dostanu otázku.“ uzavřela s tím, že v Mikulově je poprvé a město se jí velmi líbí.

Šerpu a korunku první vicemiss pořadatelé přiřkli sedmnáctileté Eleně Nedoklanová. Ta druhým rokem studuje střední pedagogickou školu v Kroměříži. S taneční skupinou N-yoj se podívala až na mistrovství světa. Své vzory hledá v rodině, na kterou je také nejvíc hrdá.

Třetí místo a titul druhé vicemiss získala v Mikulově Sarah Horáková. Ocenění tak zůstalo v regionu protože patnáctiletá dívka studuje prvním rokem gymnázium ve Velkých Pavlovicích.

Na soutěžní mola ji přivedla účast v soutěži Dívka roku, která Sarah podle jejích slov ukázala, co ji opravdu baví a čemu se chce věnovat. „Moc jsem to nečekala, všechny holky byly nádherné a konkurence byla veliká. Asi nejtěžší disciplína mě teď čeká a bude to loučení s ostatními po soutěži, ale na pódiu byla pro mne nejobtížnější promenáda v plavkách,“ podělila se o své dojmy těsně po vítězství druhá vicemiss Sarah Horáková.

DAVID KORDA