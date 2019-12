Červencová čtyřiadvacetihodinová štafeta v Blansku byla podle organizátora Romana Jančiara rekordní, splnila sny všem přihlášeným. „Nejnákladnější splnění snu bylo školné pro hendikepovaného autistu, který je zároveň nadprůměrně inteligentní. Vyšlo asi na tři sta tisíc korun,“ sdělil Jančiar.

Z vybraných peněz koupili třeba také speciálně upravenou čtyřkolku pro chlapce, který po úrazu ochrnul. „Finančně nenáročné, ale zato nejdojemnější přání měla žena, které zemřel manžel po těžké nemoci. Přála si let balonem, aby byla manželovi co nejblíž,“ vzpomněl si Jančiar. Dohromady lidé uběhli na atletickém stadionu ASK Blansko přes devětapadesát tisíc čtyřsetmetrových kol.

ČTENÍ ZDARMA

Zprávy nejen o sbírkách a charitativních akcích si přečetli i lidé, o které pečuje brněnská diecézní charita. Rovnost jim zdarma poslala noviny i časopisy z vydavatelství Vltava Labe Media. „Rozdali jsme je lidem ve vhodných službách, například důchodcům nebo postiženým. Všichni měli radost,“ uvedla mluvčí charity Anna Tišnovská.

VINAŘI PROTI RAKOVINĚ

Potřebným letos pomáhali také vinaři. Ti z Čejkovic na Hodonínsku vyrazili do boje proti rakovině. Jak Deník Rovnost informoval, sdružení s názvem Čtvrtečníci se v srpnu zapsalo do seznamu dárců kostní dřeně.

Na stranách novin si lidé letos přečetli i o sbírce pro dva rodiče s malými dětmi z Lažánek na Blanensku. Do jejich domu narazil koncem března kamion. Část přední i boční zdi spadla. Sbírku tehdy zorganizovalo město Blansko a podařilo se vybrat přes šedesát tisíc korun. „Rodina si díky penězům ze sbírky mohla pronajmout dům na Blanensku a také si pořídila nové vybavení místo věcí poškozených při nehodě,“ uvedl blanenský místostarosta František Hasoň.

Někteří čtenáři Rovnosti se letos zapojili také do charitativního běhu na radniční věž ve Znojmě. Závodníci při něm museli zdolat 790 schodů. Podpořili tím Sportovní klub neslyšících v Brně. Ten výtěžek z červnového závodu použije na své turnajové výjezdy do zahraničí. „Jsme moc rádi, že nám sportovci díky závodu Extreme 790 chtějí pomoci,“ poděkovala členka klubu Sekulová.