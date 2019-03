Boskovice – Galerie Otakara Kubína v Boskovicích pořádá další oblíbené Setkání s Milošem Štědroněm a hudbou.

Miloš Štědroň. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Návštěvníci se opět vydají na komentovaný výlet do světa hudby. „Kdo má zájem o fascinující komentovaný výlet do nejen hudebního světa, šup v pátek večer do galerie. Přes veškeré slovní ohňostroje garantujeme účastníkům bezpečný návrat i z těch nejhlubších souvětí,“ uvedli pořadatelé na pozvánce.