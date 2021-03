Šance pro těžce popálené: vědci z Brna vyvíjejí speciální náplast, podívejte se

Až pět set pacientů s termickým traumatem ročně hospitalizuje Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Těžce popálení mají díky moderní medicíně velkou šanci na přežití a úspěšný návrat do normálního života. Horší je to s velkými, hyzdivými jizvami, které po popáleninách zůstávají. Ty by mohli vyřešit vědci z výzkumného centra brněnské techniky. Vyvíjejí náplast, po níž se kůže sama zregeneruje.

Hojivá náplast pro popálené | Foto: Jan Prokopius

Materiál náplasti je vyrobený téměř výhradně z rostlin. Má dvě vrstvy, které budou krýt hluboké rány a vytvoří ideální podmínky pro hojení a tvorbu nové pokožky. „Spodní vrstva je z kolagenu, který se dokáže vstřebat a podpořit regeneraci chybějící dermis. Vrchní vrstva je ze speciálního antibakteriálního hydrogelu, který vlhčí ránu, nepropouští nečistoty a ránu čistí. Zatímco by kůže dorůstala, měnila by se jednou za čas pouze vrchní vrstva,“ vysvětlila vědkyně Katarína Kacvinská. 75 let Zetoru: přes milion traktorů z Brna, značku mají lidé na těle i prstenech Přečíst článek › REGENERACE KŮŽE

Nová náplast pomůže kůži s regenerací.

Vytvoří buňkám ideální podmínky pro tvorbu nové tkáně.

Je téměř výhradně z rostlin. Aktuálním úskalím hojení popálenin je zánět a nedostatečná vlhkost místa, které se léčí. Buňky přitom potřebují čisté prostředí, aby mohly pracovat. Nová náplast oba problémy řeší, protože materiál spodní vrstvy náplasti slouží buňkám jako lešení, které využijí pro dostavbu chybějící tkáně. „Tato forma kožního krytu by byla vhodná i v případě hlubokých popálenin. Produkt má velký potenciál jednak z vlastní aktivity, tak také z možnosti fungovat jako nosič pro celou řadu biologicky aktivních látek,“ řekl zástupce přednosty pro školství Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno Břetislav Lipový