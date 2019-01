Brno – Zůstaňte v klidu! Nepanikařte! Zabraňte chaosu! Rady jak postupovat při teroristickém střeleckém útoku před několika dny dostali zaměstnanci nákupního centra Olympia Brno. Informační příručky rozdalo podle zjištění Rovnosti vedení Olympie jako reakci na červencovou tragédii u stejnojmenného centra v německém Mnichově, kde při střelbě zahynulo devět lidí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Bulletin s instrukcemi zaměstnance překvapil, strach ale nemají. „Podle pokynů máme zákazníky v případě ohrožení zavést do bezpečí. To je ale povinnost ochranky a ne prodejců. Pravděpodobně bych tedy co nejrychleji utekla," uvedla prodavačka Božena Koláčková, která v Olympii pracuje už patnáct let.

Podobně reagoval také jiný zaměstnanec Šimon Doležel. „Nemůžu stoprocentně říct, že bych návštěvníky ukryl, záleží na situaci," přemítal.

Vedení centra nechtělo k bulletinu, který má redakce k dispozici, sdělit více podrobností. Bezpečnost návštěvníků je ale podle ředitele Olympie Jana Pazoura nejvyšší priorita. „Provádíme pravidelná školení nájemců a zaměstnanců, včetně nácviků evakuace. Jsme také v úzkém kontaktu s policií," uvedl Pazour.

Stejně jako zaměstnance v nákupním centru, poučili zaměstnavatelé po teroristických útocích ve světě i personál Českých drah. „Vyzvali jsme všechny, aby věnovali zvýšenou pozornost opuštěným zavazadlům a předmětům ve stanicích a vlacích. Stejně tak, aby spolupracovali se složkami Integrovaného záchranného systému," sdělila mluvčí drah Monika Bezuchová.

Vyškolený personál může podle bezpečnostního experta Josefa Krause v případě ohrožení uklidnit situaci a přispět k záchraně lidí. „Instruovaní zaměstnanci minimálně zabrání chaosu. Ať už při teroristickém útoku nebo v případě požáru. Vědí, jak postupovat a evakuovat lidi z budovy, což je jednoznačně žádoucí," řekl Kraus.

Instrukce

∙zaměstnanci zabrání chaosu a uklidní situaci

∙zavedou zákazníky co nejrychleji do zázemí obchodu nebo mimo centrum

∙neblokují telefonní linky správy centra

∙neshromažďují se

Podle mluvčí policejního prezidia Ivany Nguyenové nemá policie v tuto chvíli informace o hrozbě teroristického útoku v České republice. „Přesto jsou neustále platná preventivní opatření, jako je dohled v místech, kde se shromažďuje velký počet osob,"upozornila.

V jiných obchodních centrech, která redakce oslovila, zatím příručky pro případ teroristického útoku nerozdávají. Přesto třeba zaměstnanci nákupního centra Avion vědí, jak v případě ohrožení postupovat. „Všichni se účastní školení, kde získají potřebné informace. Součástí jsou také krizové situace, jako je střelecký útok," uvedl ředitel Avionu Petr Navrátil.

Naopak v nákupních centrech Campus Square a Královo Pole jsou na mimořádný stav připravení pouze členové ostrahy. „Vědí, jaké kroky v případě nebezpečí učinit. Nájemce obchodů ale zvlášť neinstruujeme," sdělila manažerka centra v Králově Poli Jaroslava Kovárníková.

Otázku poučení zaměstnanců pro případ nebezpečí řeší dlouhodobě i velké brněnské instituce. „Naši zaměstnanci absolvují bezpečnostní školení pro případ rizikových situací podle pravidel pro evakuaci. Aktuálně jsme nepřijali žádná nová opatření," informoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

V brněnském Mahenově divadle se řídí speciální směrnicí. „Její součásti jsou mimořádné události, mezi které patří i teroristický útok. Po květnovém požáru jsme velmi obezřetní," řekla za divadlo referentka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Helena Mičánková.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ