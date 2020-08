„Přišli jsme na to, že bychom mohli využívat nanoroboty pro přenos různých molekul, ať už je to DNA, nebo protein, nebo něco jiného. Materiál, který používáme momentálně, je zlato,“ uvedla výzkumnice Alžběta Ressnerová.

Vědkyně ve své práci konkrétně využívá zlaté roboty se stříbrnou slupkou. To totiž reaguje s peroxidem, který tak funguje jako palivo. Částice je pak možná směřovat do určitého místa. Třeba nádorové buňky. „Když zkoumali využití pasivních nanočástic v léčbě rakoviny, tak se do nádoru dostalo necelé procento. Zbytek se hromadil k okolních tkáních. Proto bychom rádi zefektivnili přepravu za použití aktivních nanočástic,“ doplnila Ressnerová.

Nyní se Ressnerová snaží optimalizovat množství paliva, které je třeba pro zaktivování částic použít. „Hledáme ideální množství tak, aby se robot hýbal, ale neškodil prostředí. Protože peroxid je velmi dobrý a jednoduchý pohon, ale může mít ve vyšších koncentracích negativní vliv na buňky. Musíme tedy vyřešit, jak ho přimět hýbat, ale neškodit,“ podotkla.

Kromě medicíny může nanorobotická technologie posloužit k čištění životního prostředí od toxických látek či výbušnin.