Novelu poslanci schválili ve druhém čtení v polovině října. „Stěžejní změnou je možnost provozovat taxislužbu bez taxametru, s využitím mobilních aplikací. Dále zrušení zmocnění obcí ke stanovení povinnosti zkoušky z místopisu a znalosti právních předpisů,“ vysvětlila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

V případě schválení tak pro Jihomoravany vznikne více možností, jak se dopravit, kam potřebují. „Řidiči nebudou skládat žádné zkoušky. Jedinými podmínkami zůstane věk jedenadvacet let a spolehlivost,“ upřesnila Rezková.

Uvolnění pravidel oceňuje třeba Jakub Šuster. „Je to praktické. Nemusím nikam volat a čekat, až mě přepojí. V aplikaci si můžu vybrat řidiče, který je blízko mě, sledovat jeho cestu a poté jej i ohodnotit. Jsou to malá plus, která ve finále udělají velký rozdíl,“ míní.

Souhlasí s ním i Milan Vaněk, bývalý řidič služby Uber, která v Brně jako aplikace před dvěma lety fungovala. „Lidé měli velký zájem, a to zejména kvůli nižším cenám. Společnost vidí taxikáře jako zloděje. Každý rozumný člověk si podle mě raději zvolí nějakou moderní společnost, než klasické taxi,“ hodnotil.

Brňanka Sylvie Dobrá má jiný názor. „Upřednostňuji taxikáře, který mě vozí pravidelně a jsem s ním spokojená. Uber pro mě žádný přínos neznamená. Taxikáři navíc musí skládat zkoušky a znát dané město. Nemyslím si, že každý, kdo si chce přivydělat, má sednout za volant a vozit lidí,“ uvedla.

Novela zákona rozdělí řidiče do několik skupin. „Někteří zůstanou jako klasické taxi, jiní budou jezdit bez majáčku na aplikaci a velmi se to znepřehlední. Nejsem proti novele a používání nových technologií, i v současnosti taxikáři v Brně mobilní aplikace využívají. Vadí mi nejednotná pravidla,“ kritizoval Jiří Kyjovský z brněnského spolku Cech Taxi Czech Republic.

Upozornil, že lidem se cestování neoznačeným taxíkem může i prodloužit. „Tato auta nemohou využít například taxi pruh, což bude ve špičce problém. Novela přinese zmatek a ladit se bude za pochodu. To už bude ale trochu pozdě,“ dodal.

Pro všechny řidiče bude platit, že nebudou skládat žádné zkoušky ze znalosti dané lokality, které například v Brně byly nutné. „Myslím, že v dnešní době navigací jsou zkoušky z místopisu naprosto zbytečné. Podporuji moderní technologie, i taxikáři se musí přizpůsobit trendu. Využívám aplikace k cestování, protože je vnímám jako velmi pohodlné. Zavolat někam a objednat si odvoz je často nefunkční,“ poznamenal brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Novela o taxislužbě

kdy: Nejdříve v listopadu novelu poslanci projednají ve třetím čtení. V případě schválení poputuje do Senátu.

změny: možnost provozovat taxislužbu bez taxametru s využitím mobilních aplikací, zrušení zkoušek z místopisu a znalosti právních předpisů

důvod: reakce na společenskou situaci a nové technologie

podmínky pro výkon profese taxikáře: jedenadvacet let, bez minulých závažných taxikářských a alkoholových přestupků a trestných činů

zastánci: praktičnost, více možností dopravy, využívání moderních technologií

kritika: zmatek, nejednotná pravidla