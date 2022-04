Původ Avarů, kteří střední a východní Evropě vládli 250 let v době od poloviny šestého do počátku devátého století, byl však pro vědce velkou neznámou po čtrnáct století. Věděli akorát, že přišli odněkud ze střední Asie. Mezinárodní tým vědců i se Zuzanou Hoffmanovou z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity však odhalil, že nástupci Attilových Hunů pocházeli z daleké oblasti severovýchodní Asie. „Je zajímavé, že se mezi avarskou elitou východoasijský původ udržoval velmi dlouho, ač byli obklopeni populacemi lokálního původu. To mluví buď pro kontinuální pohyb lidí přes celou euroasijskou step, nebo pro relativní genetickou izolovanost této skupiny, možná v důsledku kulturních zvyklostí,” vysvětlila archeogentička Hoffmanová.