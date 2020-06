/ANKETA/ Dvouletý syn Michaely Dvořáčkové Vojta si rád hrál s krabicemi. Když jednou zvedl jednu velkou a těžkou, spadla mu na hranu krku. "Spadl na zem a nehýbal. Volali jsme záchranku, syn hrozně brečel a vůbec nespolupracoval se záchranáři. V sanitce od záchranářů dostal plyšáka Kryštůfka, viděl ty jeho velké oči, úplně otočil. Kdybych to neviděla, sama bych nevěřila, kolik toho dokáže plyšová hračka," svěřila se Michaela Dvořáčková. Hračku má tříletý Vojta dodnes. "Spí s ní a ukazuje ji všem, kteří přijdou na návštěvu," dodala. Kryštůfek v sanitkách zůstane, nově mu ale společníka na jižní Moravě bude dělat záchranářský pejsek. Plyšáka se superhrdinskou pláštěnkou a známkou s číslem 155, který se zároveň stane maskotem jihomoravských záchranářů, pokřtili zdravotníci v pondělí.

Křest pejska záchranáře v sídle ZZS JmK v Brně-Bohunicích. | Foto: Deník / Attila Racek

Jméno ještě nemá, v budoucnu mu jej vyberou děti. "Plyšovou hračku dáváme našim malým pacientům, aby zmírnila jejich stres při ošetřování. Jde nám o to, aby byli co nejvíce v pohodě a my je mohli vyšetřit, zaléčit, než je dovezeme do nemocnice," přiblížila ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.