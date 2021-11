Hlavním tématem letošního ročníku je digitalizace průmyslu, která bude zvýrazněná ve speciální expozici Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. „Zaměřili jsme se zejména na témata jako umělá inteligence ve výrobě, inteligentní robotika nebo nové firemní datové systémy," vyjmenoval Busios.

MSV na výstavišti



* kdy: 8. až 12. října

* kde: brněnské výstaviště

* vstupenky: 250 korun na webu, na místě 300 korun

* kdo tam bude: 1016 vystavovatelů ze 35 zemí

* hlavní téma: digitalizace průmyslu

* zajímavé exponáty: inovativní stroj pro 2D laserové řezání, nejmenší šestiosý průmyslový robot

Hlavním partnerem projektu se stala společnost Siemens. V pavilonu F představí například digitální dvojče.pro obráběcí stroje. „Na digitálním dvojčeti manipulační linky budeme ukazovat možnosti a výhody virtuálního zprovoznění a simulace," přiblížila mluvčí Siemens Mariana Kellerová.

Návštěvníci veletrhu si také mohou prohlédnout nejmenšího šestiosého průmyslového robota nebo ze stěžejního oboru obráběcích strojů inovovaný stroj s automatickým výměníkem palet. „Zajímavostí je technologie, která pomocí analýzy zvuků či vibrací strojů umožňuje včas odhalovat poruchy, které by znamenaly nákladné opravy a výpadky v provozu," vypíchl Busios.

Součástí veletrhu bude i Česká národní expozice prezentovaná pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. „Představí se čtrnáct státních organizací. Nebudou chybět témata jako digitalizace, oběhové hospodářství nebo čistá mobilita," sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na výstavišti příští týden zazní také informace o 3D tisku, elektromobilitě či úsporách v průmyslu.

Veletrh se uskuteční po roční přestávce, potrvá od pondělí do pátku. Loni se kvůli koronavirové pandemii poprvé od svého vzniku v roce 1959 nekonal, letos bude v menším rozsahu. Obvykle bývá na výstavišti okolo šestnácti set vystavovatelů. „Hygienici neuvažují v dohledné době o zákazu hromadných akcí. Budeme příšní a ostražití. Účastníci veletrhu musí prokázat bezinfekčnost," řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Lidé musí být plně očkování na covid, mít prodělanou nemoc nebo platný test. „Mezi další opatření patří ochrana dýchacích cest podle aktuálních pravidel a dodržování rozestupů," uvedl mluvčí veletrhu Michal Svoboda.

Vstupenka stojí na webu 250 korun, na místě je o padesátikorunu dražší.