Lovčičky – Zbystřil, když uviděl modré policejní majáky. Před nimi zpozoroval ujíždějící auto. Střelba, která v pondělí v podvečer ukončila život muže jedoucího v kradeném autě, se podle zjištění redakce Vyškovského deníku Rovnost odehrála u Lovčiček.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

„Auto mělo stát u starého statku, který slouží jako odkladiště. Šlo o bílou dodávku. Parkovala tam minimálně dva týdny. Policisté zřejmě museli mít tip, protože na zloděje podle všeho čekali. Vím jistě, že nebyl místní," poznamenal muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná.

Víc o případu se dočtete zde => Policisté na Vyškovsku pronásledovali kradené auto. Řidiče zastřelili

Na příjezdu k Lovčičkám podle něj stálo jedno policejní auto, další hlídka vyčkávala u lovčičské sokolovny. „Muž s dodávkou odjel, když si policistů u silnice všiml, otočil se a začal ujíždět. Uličky jsou úzké, zatáčky hodně řezal, bylo to dost divoké. Jít přes silnici chodec, skončilo by to špatně. Nakonec zamířil směrem k hájence, která už je v katastru Bošovic. Policisté ho s majáky pronásledovali. V místě jsou nicméně úzké cesty, museli ho tam někde odříznout. Zaslechl jsem, že na ně měl najíždět, zřejmě proto použili služební zbraně," popsal muž.

Že se ve vesnici v pondělí pozdě odpoledne pohybovali policisté, potvrdil i starosta Martin Bartoš. „V té době jsem ale měl jednání, řekli mi to lidé. Nebral jsem to však jako nic neobvyklého. Jsme koncovou obcí, policisté k nám jezdí na kontrolu docela často, za což jsem samozřejmě rád. Co se tady stalo, jsem se dozvěděl až z médií," sdělil Bartoš.

Jak Vyškovský deník Rovnost informoval v úterý, případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Že se její policejní orgán událostí zabývá, potvrdila mluvčí inspekce Radka Sandorová. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení a probíhá standardní prověřování. Inspektoři postupují v souladu s trestním řádem stejně jako v podobných případech, kdy při zásahu dojde k použití donucovacích prostředků a úmrtí pachatele," oznámila Sandorová.

V obdobných případech podle jejích slov prověřování trvá několik týdnů až měsíců. „Bývá časově náročné nejen s ohledem na množství jednotlivých úkonů trestního řízení, které je potřeba udělat, ale i na vypracovávání vyžádaných znaleckých posudků k dané věci. Není tedy možné spekulovat o termínu konečného rozhodnutí," dodala mluvčí s tím, že od 1. ledna 2012, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů vznikla, se na Vyškovsku jedná o ojedinělý případ.

Jak v úterý popsala mluvčí jihomoravské policie Štěpánka Komárová, muž jedoucí v kradeném autě nereagoval na výzvy policistů, kteří ho pronásledovali. Vzhledem k tomu, že jízdou ohrožoval jejich životy, byli nuceni použít k zastavení auta zbraně. „Při střelbě řidič utrpěl zranění, na jejichž následky zemřel," oznámila Komárová.

Protože si případ převzala inspekce, policisté k němu nemůžou sdělit víc informací. Neodpověděla tak ani na dotaz, kde se událost stala.

Nařízená soudní pitva potvrdí, nebo vyloučí, zda byl pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. „Muž už v minulosti páchal majetkovou trestnou činnost," sdělili zástupci policie.