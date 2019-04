Soutěž, určená pro studentky středních škol, je každým rokem větší a i pro letošní rok organizátoři připravili několik novinek. „Letos jsou v semifinálových kolech pro finalistky nachystány soutěžní úkoly, o kterých ještě neví. Bude to pro ně překvapení, tím pádem se na ně nemůžou dopředu připravit. To, jak si s úkoly poradí, bude zase překvapení pro diváky. Letos se navíc soutěž rozšířila do Plzeňského kraje,“ sdělil ředitel soutěže Roman Štěpánek.

Do organizace soutěže se každoročně zapojují studenti středních škol. „Ti tak získají cenné pracovní zkušenosti ve svých oborech,“ doplnil Štěpánek.

Slavnostním galavečerem, který odstartuje v sedm hodin večer, provedou moderátoři Eva Decastelo a Petr Šimek. Finalistky umístěné na prvních třech místech postoupí do finále soutěže, kde budou reprezentovat Jihomoravský kraj mezi vítězkami z Olomouckého, Zlínského a Plzeňského kraje.

Olomoucký kraj už svou Miss zná. „Nečekala jsem to. Měla jsem úplně jiné favoritky,“ řekla vítězka Jitka Hoczová.

O titul královny krásy bojuje deset finalistek:

1. Kristýna Antlová 1. Kristýna Antlová

Datum narození: 1. 5. 2001

Věk: 17

Střední škola: Obchodní akademie Prostějov

Ročník: 3.

Místo bydliště: Prostějov

Čím bych chtěla být?

Jelikož jsem ve třetím ročníku, tak nad touto otázkou musím přemýšlet docela často. Rozhodnutá ještě určitě nejsem a po střední škole bych chtěla pokračovat na vysoké, takže mám doufám ještě dost času. Ovšem mojí nejlepší představou je podnikání, tudíž bych si představovala svůj vlastní podnik, jako by mohla být například vlastní cukrárna, což by se mi opravdu líbilo.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Dle mého názoru je největší problém světa nedostatek pitné vody, znečištěné prostředí všude kolem nás a také odpad v oceánech.

Proč jsem se přihlásila do soutěže?

Do soutěže jsem se přihlásila, jelikož jsem chtěla vyzkoušet něco nového a zároveň se jela zúčastnit castingu i moje kamarádka, takže proč to nezkusit?

2. Romana Lukashenko

Datum narození: 11. 6. 2001

Věk: 17

Střední škola: Střední škola Charbulova

Ročník: 3.

Místo bydliště: Brno

Čím bych chtěla být?

Chtěla bych být především šťastná. Mým snem je najít si takovou práci, která mě bude bavit, a budu ji dělat s láskou. V budoucnosti se vidím v oboru hotelnictví nejlépe někde na recepci v Rakousku. Ve svém povolání se chci věnovat cizím jazykům a práci s lidmi. Ve volném čase bych třeba i ráda pracovala jako dobrovolník v kočičím útulku.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Největším problémem současnosti je potřeba vše dávat na sociální sítě a předhánění se kdo je hezčí/bohatší a následná nenávist, nesnášenlivost a závist mezi lidmi.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem vždy chtěla zkusit účast v podobné soutěži. Miss OK mě navíc motivuje být lepší a zapracovat na sobě.

3. Nelly Garčicová

Datum narození: 8. 5. 2002

Věk: 16

Střední škola: Střední vinařská škola Valtice

Ročník: 2.

Místo bydliště: Hlohovec

Čím bych chtěla být?

Už od školky jsem chtěla být herečkou. Už od mala jsem se věnovala hereckým kroužkům a různým besídkám, kde jsem se snažila vždy předvést ten nejlepší výkon. Herectví v kroužku neberu jako nějakou povinnost, ale jako zábavu. Nepřemýšlela jsem jen nad herectvím, ale i nad modelingem. Na základní škole jsem se musela rozhodnout nad střední školou a rozhodla jsem se pro vinařskou školu. Přijde mi zajímavá, nejen pro to že je jediná v České republice, ale také pro to, že vína a vinařství má v Jihomoravském kraji budoucnost.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Podle mě je největší problém "odpad". Lidé se k přírodě chovají, jakoby pro nás nic nedělala, ale přitom nám dává kyslík. Ale časem to pochopí úplně všichni. Až zahubíme všechny rostliny, tak toho budeme litovat. Lidí na planetě je víc a víc a odpadů taky tak. Další problém je globální oteplování. Polární destičky se rozpouští a voda stoupá, a to všechno díky továrnám nebo výfukům aut, co vypouští do ovzduší nadbytek CO2 (oxid uhličitý).

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Do soutěže jsem se přihlásila, protože mi to přišlo jako dobrá zkušenost. Kdysi jsem se tomu chtěla věnovat, tak mě napadlo, proč do toho nejít. Když jsem projížděla Instagram, narazila jsem na Miss OK a řekla jsem si, že jdu do toho, možná by se mohlo zadařit. Teď jsem semifinalistka a nemůžu uvěřit tomu, že jsem se dostala tam, kde jsem teď, a jsem ráda, že můžu jít za tím, co v životě chci dělat.

4. Veronika Březnová

Datum narození: 20. 4. 2003

Věk: 15

Střední škola: Katolické gymnázium Třebíč

Ročník: 1.

Místo bydliště: Okříšky

Čím bych chtěla být?

Záměrně jsem šla na gymnázium, protože ještě přesně nevím, čím bych se chtěla v budoucnu živit. Ale zajímá mě psychologie a logopedie, takže nejspíše něco z tohoto oboru.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Myslím, že největším problémem současného světa jsou moderní technologie. Lidé spolu například díky sociálním sítím mluví mnohem méně a to je podle mě určitě špatně.

Proč jsem se přihlásila do soutěže?

Do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem chtěla zkusit něco nového a pokud se poštěstí, tak i něčeho v životě dosáhnout.

5. Natálie Procházková

Datum narození: 8. 5. 2001

Věk: 17

Střední škola: Gymnázium Mojmírovo náměstí

Ročník: 2.

Místo bydliště: Brno

Čím bych chtěla být?

Jelikož už hraji tenis 11 let, tak bych chtěla učit a trénovat děti tenis a dělat fyzioterapeutku.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Ekologie – nadužívání plastů, znečištění prostředí, vede to k rozvoji řady chorob nejen lidi, ale i zvířat.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Od soutěže čekám nové poznatky z oblasti, které mne zajímají (móda, líčení, zdravý životní styl), seznámeni s novými lidmi a taky zábavu.

6. Sarah Horáková

Datum narození: 2. 9. 2003

Věk: 15

Střední škola: Gymnázium Velké Pavlovice

Ročník: 1.

Místo bydliště: Velké Pavlovice

Čím bych chtěla být?

Zajímavá otázka. Ráda bych si vybrala vysokou školu, kde se budu věnovat chemii nebo hodně cestovat. Ale rok co rok se moje představy o zaměstnání mění. Určitě chci pracovat mezi lidmi a navazovat nové kontakty.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Nejvíce probíraným problémem jsou plasty a znečišťování naší Země. Ale podle mě je největší problém uspěchaná doba, kde každý chce stále víc a víc a zapomíná se pozastavit nad maličkostmi, které nás dělají šťastnými.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Do soutěže jsem se přihlásila, abych poznala nové tváře a získala cenné zkušenosti.

7. Veronika Šípová

Datum narození: 21. 6. 2001

Věk: 17

Střední škola: Gymnázium Mojmírovo náměstí

Ročník: 2.

Místo bydliště: Sentice

Čím bych chtěla být?

Momentálně studuji gymnázium a v budoucnu bych se zřejmě chtěla věnovat medicíně nebo cestovnímu ruchu, ale konkrétní zaměření ukáže čas.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Myslím si, že mezi horká témata teď patří samozřejmě imigranti a všemi obávaný ISIS, kvůli kterému ani naši nechtějí letět někam na dovolenou.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Do soutěže jsem se přihlásila, abych podpořila svou kamarádku a spolužačku Natálii, získala tím nové zkušenosti, kontakty a samozřejmě plno nových přátel.

8. Nikola Pospíšilová

Datum narození: 6. 10. 2001

Věk: 17

Střední škola: Střední zdravotnická škola, Znojmo

Ročník: 2.

Místo bydliště: Přímětice

Čím bych chtěla být?

V budoucnu bych chtěla být zdravotnicí v armádě.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Podle mě jsou největším světovým problémem sociální sítě. Mnoho z nás si bez nich neumí představit život, ale ovládají nás víc, než bychom si dokázali představit.

Proč jsem se přihlásila do soutěže?

Do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem chtěla poznat nové lidi a přinést si další zkušenosti do života.

9. Nikol Lacková

Datum narození: 1. 2. 2001

Věk: 18

Střední škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola, EKONOM, o.p.s.

Ročník: 3.

Místo bydliště: Litoměřice

Čím bych chtěla být?

Jako malá jsem si přála být známou tanečnicí a zpěvačkou a bydlet v Los Angeles. Momentálně jsem se začala zajímat o psychologii a baví mě věci ohledně reklamních a marketingových záležitostí. Nejraději bych to smíchala vše dohromady a věnovala se všemu.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Velkým problémem je rozhodně globální oteplování. O tom není pochyb. Ale jako další problém vidím to, že spousta lidí neví o emočních rovnicích, které máme zakódované od malička v hlavě, které vytvořili bloky v našich životech. Kdyby o nich celý svět věděl, nebyly by války, neexistoval by stres, nemoci, nic podobného.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Ráda se posouvám v životě dál a vidím tuhle soutěž jako další krůček ke splnění snu.

10. Kateřina Pakostová

Datum narození: 24. 1. 2003

Věk: 16

Střední škola: Taneční konzervatoř, Brno

Ročník: 1.

Místo bydliště: Brno

Čím bych chtěla být?

Chtěla bych se věnovat herectví a tanci. Přála jsem si to už od malička. Tanci se věnuji už od 4 let a později jsem k tomu přidala i dramatický kroužek. Oboje mě baví a určitě bych se tomu chtěla věnovat do budoucna.

Co je podle mne největší problém současného světa?

Jako největší problém vnímám chudobu. Bohatší stále bohatnou a chudší stále chudnou. Propast mezi bohatými a chudými se stále zvětšují. Na jedné straně máme vyspělou západní společnost obklopenou nejmodernějšími technologiemi a na druhé straně je tady stále velká populace lidí, která si nemůže dovolit koupit ani základní potraviny a léky.

Proč jsem se přihlásila do soutěže

Přihlásila jsem se, abych získala nové zkušenosti a potkala nové přátele.