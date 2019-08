Stravenka je pro mnohé hosty důvod, proč vůbec chodí na oběd. Takovou zkušenost s redakcí sdílel jednatel brněnské restaurace Potrefená husa Petr Hanák. „Někdy jimi zákazníci zaplatí až polovinu poledních menu,“ upozornil.

Někteří strávníci přitom možná o tyto poukázky přijdou, pokud se tak rozhodne jejich zaměstnavatel. Ministerstvo financí navrhlo, aby si podniky samy zvolily, zda budou lidem jako dosud dávat stravenky, nebo jim kromě výplat dají peníze na jídlo. „Stále by se jednalo o příspěvek na stravování, přičemž celý proces administrace by se zjednodušil. Odpadly by i související poplatky a provize, jimiž je zatížen stravenkový systém,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Jakub Vinterlík.

Zdůraznil, že návrh stravenky neruší. „Chceme jen zaměstnavatelům nabídnout další možnost, jak výhody poskytovat,“ uvedl mluvčí.

Řadě zaměstnanců poukázky na stravu vyhovují. „Na obědy chodím jenom za stravenky. Mám díky tomu větší přehled o tom, kolik utrácím za jídlo. Je pro mě důležité mít přehled a zároveň se snažím jíst zdravě,“ popsal Brňan Petr Sigmund.

Jiným oblíbeným způsobem využití stravenek je platba za potraviny. „Většinu jich utratím za jídlo v supermarketu, ale chodím i do restaurací a nebudu na tom nic měnit, ať už budu dostávat stravenky nebo peníze na účet,“ uvedla Lucie Brabencová z Brna.



S novinkou z dílny ministerstva financí nesouhlasí Asociace provozovatelů poukázkových systémů. „Neúčelový finanční příspěvek ke mzdě nebude lidi motivovat k pravidelnému stravování a zlikvidoval by stávající vyvážený systém kantýn, dovážené stravy a řadu restaurací,“ uvedl za asociaci David Ryc.



Proti je i Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. „Pokud bychom stravenky nahradili hotovostí, zaměstnanci by už za pár dnů vůbec nevěděli, že nějaký příspěvek na stravování dostávají a postupně by na obědy přestávali chodit,“ sdělil své obavy výkonný ředitel unie Vít Jásek.

Některé brněnské restaurace se ale doby, kdy část hostů dostane od zaměstnavatele místo stravenky příspěvek na jídlo, neobávají. „Stravenky nás neovlivní. Úbytek zákazníků nebude. Lidé na obědy chodit nepřestanou. Navíc se nám sníží práce s přepočítáváním různých hodnot stravenek od několika firem, které je poskytují,“ vysvětlil Miloslav Sochna z restaurace Zlatá loď.



Ministerstvo financí předpokládá, že by se novinka mohla stát součástí daňového pro rok 2021.

VOJTĚCH DUFEK

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ