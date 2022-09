Jedno je v Holešově, a druhé, vytíženější, právě v Břeclavi. „Obě mají kapacitu přibližně sto padesát osob za den. Za víkend jsme tady měli sedm set zadržených lidí, z toho důvodu tady také pracuje spousta policistů z cizinecké policie. Jsme posílení o policisty z územních odborů a také nám pomáhají kolegové z Vysočiny,“ uvedl Pittner s tím, že letošní čísla jsou vyšší i než ta z migrační vlny v roce 2015.

Cvičení se změnilo v akci: policie na Břeclavsku pochytala pět migrantů

I v pondělí večer se dostala na registrační pracoviště v Břeclavi opět řada mužů ze Sýrie. Jeden z nich se svěřil, že je na cestě už šestnáct dnů. „Dostal jsem se sem přes Kurdistán, Turecko, Albánii, Kosovo a Srbsko,“ vyjmenoval země, kterými prošel syrský mladík s rouškou.

Podle policistů jde u zajištěných uprchlíků v naprosté většině o Syřany. „V převážně většině jsou to muži v produktivním věku, a to dvacet až čtyřicet let. Potkáváme také rodiny s dětmi, nicméně ty jsou spíše výjimkou,“ uvedl příslušník cizinecké policie.

Transitní země

Uprchlíci přicházejí převážně z Turecka, kde už pobývali nějakou dobu. „Stále platí, že Česká republika je transitní zemí a cizinci tady nezůstávají a nechtějí tady zůstat. Jsou poučení, že tady mohou požádat o mezinárodní ochranu, nečiní tak a opouští naši republiku,“ přiblížil Pittner. Právě z Břeclavi pak odjíždějí nejčastěji vlakem.

Policisté cizince a občas i s převaděči zajišťují jak při namátkových kontrolách, tak po oznámení od místních, kteří na lince 158 upozorní na některou ze skupinek, a to i uprostřed obce. Na jednu pohybující se skupinu uprchlíků přichází na policii z různých míst i několik oznámení. Naopak někdy se policistů přihlásí i sami uprchlíci. „Operační důstojník tam vysílá hlídku, která pověří, jestli jsou migranti skutečně na místě. Pokud ano, tak nám na registrační pracoviště oznámí jejich počet. Vyšleme eskortu a započne registrační proces,“ sdělil policista.

Invaze běženců na jih Moravy: přibylo jich čtyřnásobně, jezdí v kamionu i vlakem

To potvrdil operační důstojník přímo na pracovišti. „Na místo vysílám eskortu, která si osoby převezme a převeze je sem do Břeclavi,“ hlásil do telefonu sloužící operační důstojník. První cizinci dne přicházejí na Moravu už nad ránem.

Jeho kolegové zkontrolují, jestli cizinci nejsou ozbrojeni. Pak dostanou členové skupinky registrační pásek jednotné barvy s číslem a místem zadržení. Pokračuje identifikace, případně se ověřují doklady, poté jsou cizincům snímány otisky prstů, následuje zavedení do systému Evropské unie a pak tady zadrženému vystaví výjezdní příkaz. „Tím mu zlegalizujeme pobyt na třicet dnů a on je povinen do této doby opustit Českou republiky. Zpravidla tak činí bezprostředně poté, co opustí registrační místo,“ řekl Pittner. Syřané pak pokračují v cestě na západ či na jih, do Německa, Rakouska, Itálie či Španělska.