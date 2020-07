Opustili rodiče, svá děvčata a vydali se do zahraničí s vědomím, že možná jdou na smrt. Tento měsíc uplynulo osmdesát let od začátku letecké bitvy o Británií za druhé světové války. K ubránění ostrovů před Němci výrazně přispěli i Čechoslováci sloužící v britském královském letectví, známém pod zkratkou RAF. Byly mezi nimi i desítky Jihomoravanů.

Generál Emil Boček ve svém milovaném letounu Supermarine Spitfire. | Foto: Deník / Ilona Dvořáková

Letecká bitva o Británií trvala do října 1940. „Zasáhly do ní aktivně dvě naše československé stíhací perutě RAF, nejdříve 310. a na začátku října 1940 i 312. Celkem se do bojů zapojilo osmaosmdesát letců. Naši piloti sestřelili s jistotou šestapadesát nepřátelských letounů,“ připomněl historik Jan Břečka z Moravského zemského muzea.