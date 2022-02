Atmosféra minulého století dýchne na cestující, kteří si kupují jízdenky na vlakovém nádraží v brněnském Králově Poli. V současné době tam zastavují rychlíky jedoucí do Prahy nebo osobní vlaky směřující do Tišnova a do Hustopečí. Správa železnic plánuje v příštích letech přeměnu celého nádražního prostoru.