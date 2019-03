Ovce chová hlavně kvůli mléku. „Je po něm větší poptávka než po kravském. Navíc chovatelů krav je v okolí hodně,“ zdůvodňuje Pavlinec.

Ve svém stádě má i dvacet beránků. „Ty prodáváme na maso,“ doplňuje farmář další zisky, které mu chov přináší.

Kromě masa a mléka však získává Pavlinec z chovu i vlnu. „O tu ale moc zájem není. Občas se využívá na zateplení nebo ji někdo odkoupí, ale to je mizivé procento,“ vysvětluje.

Hlavní výrobní surovinou je tedy mléko. Z něj zkouší Pavlinec vyrábět i sýry či jogurty. „Zkoušíme to metodou pokus omyl. Výrobou jogurtu jsme strávili dva dny a nepodařil se nám,“ směje se farmář.

Se svými mléčnými výrobky by ale Pavlinec rád prorazil na farmářských trzích nejen v České republice, ale postupem času i v zahraničí. Ambiciózní plán doplňuje i představa hotelu. „Byla by to velká farma i s ubytováním. Využil bych tak své znalosti z hotelové školy. Je to ale běh na dlouhou trať,“ svěřuje se Pavlinec.

Ovčí řady nedávno doplnila malá jehňátka. Těm nejstarším je něco málo přes měsíc. Farmář však nezůstane jen u ovcí. „Přibudou nám ještě kozy,“ uzavírá chovatel.