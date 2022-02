Podle autora petice za záchranu brněnského podchodu Tomáše Uhera bylo vyklizení stánků předčasné. „Zákazníci přišli o své služby a stánkaři o práci dříve, než bylo třeba. Po měsíci a půl od vyklizení se teprve spouští výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Už nyní je zřejmé, že termín dokončení rekonstrukce do konce letošního roku prezentovaný zástupci města, je nereálný,“ posteskl si muž.

Zástupci iniciativy Zachraňme brněnský podchod usilují o co nejrychlejší opravu. „Zajímá nás, kdy to bude hotové a kdy podchod začne znovu sloužit občanům. Místo toho dostáváme od města nekonkrétní odpovědi jako co nejdříve či pouze předpokládaný začátek prací, jejichž délka je naprosto neznámá,“ kritizoval Uher.

První fázi rekonstrukce plánují zástupci Kanceláře architekta města Brna ve druhé polovině letošního roku. „Výběrové řízení na projekt rekonstrukce podchodu jsme vypsali 10. února. Termín pro zasílání nabídek je do 28. února, aby co nejdříve mohla navázat nutná rekonstrukce podchodu a vybudování nových prostor pro služby a maloobchod,“ upřesnila mluvčí organizace Šárka Reichmannová.

Opravený podchod bude podle mluvčí světlý, čistý a přehledný. „V místě vznikne nový orientační systém a hlavní výstupy na vlak a k tramvajím budou barevně vyznačeny. Novinkou a zajímavostí bude interaktivní světelná stěna, která bude podchod proměňovat v čase. Obchody v něm budou mít sjednocené fasády,“ uvedla Reichmannová.

Jako za totáče

Rekonstrukci podchodu vítá brněnský zastupitel David Pokorný. „Současný podchod je tmavý a nevzhledný. Často patří mezi první věci, které turista vidí po vystoupení z vlaku. Oprava podchodu dává smysl i po přesunu hlavního nádraží, protože tam stále bude proudit mnoho lidí," řekl zastupitel.

Podobného názoru je i Brňanka Lenka Macharáčková. „Teď to tu vypadá, jak za totáče. Devadesát procent stánkařů tvořili Vietnamci a ti mi tu nechybí. Uvítala bych i přemístění nádraží a ze staré budovy bych udělala muzeum,“ sdělila na místě žena.

Cestující se v podchodu pod hlavním nádražím dočkají nových obchodů i služeb. „ Plánujeme tam umístit rychlé občerstvení, kavárnu, malou prodejnu potravin, výrobnu klíčů, kadeřnictví, pedikúru, kontaktní místa brněnského Dopravního podniku města Brna a Turistického informačního centra či prodejnu denního tisku a časopisů,“ vyjmenoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Opravy se vyšplhají na několik desítek milionů korun. „Konkrétní částka bude známa až po vypracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele,“ informoval Poňuchálek.