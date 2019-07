„Jsme spokojení, je zde příjemná atmosféra jak by to mělo být. Již podruhé jsme v Břeclavi. Před pěti lety jsme s tím začali ve Starovicích a loni jsme se přesunuli do Břeclavi. Areál pod zámkem v Břeclavi je pro nás zcela ideálním. Vedle místních souborů se zde představili také příznivci folkloru z Hané a dokonce víme, že někteří krojovaní jsou teď na dálnici, kde uvízli v Ťokově průsmyku. Přijeli také dudáci z Omic, přijeli Slováci,“ uvedl Jan Záhora, zakladatel internetové komunity I love jižní Morava a jeden z pořadatelů.

„Původně celá akce vznikla jako malá bublinka a pomalu ze rozrůstáme, mělo by to být setkání přátel jižní Moravy, ale my se před nikým neuzavíráme a kdo se cítí být přítelem jižní Moravy, je zde vítán,“ popsal vznik festivalu Záhora, s tím že se do budoucna neuzavírají například před pozváním folkloristů ze Zwentendorfu, partnerského města Břeclavi.

„Tím, že se nám daří celou akci pořádat bez vstupného je zde možnost pro návštěvníky festivalu poznávat Břeclav a bereme to také jako příspěvek cestovnímu ruchu v regionu. Snažíme se udržet celou akci v přátelském duchu a bez vstupného,“ uvedl Záhora.

Soutěž byla vyhlášena na facebooku a sociálních sítích, kdo měl zájem, mohl zaslat svou fotografii a poté v rámci hlasování měl každý zaslaný e-mail jeden hlas. Nejkrásnějším párem se podle intrnetové ankety stala dvojice Tereza Dulovcová z Vacenovic a Zdeněk Harca z Milotic, druhé místo brala Kateřina Kopecká a Martin Novák z Hodonína, třetí místo Andrea Kubíčková a David Staňa z Újezdu u Brna. „Absolutně jsem netušili, že bychom mohli vyhrát, je to krásné. Asi rozhodlo, to že máme spoustu přátel, kteří nám poslali hlasy a chodí v kroji stejně jako my, a byla to komutita lidí, kteří chodí v kroji a byli ochotni nás podpořit,“ uvedli vítězové Tereza Dulovcová a Zdeněk Harca, kteří nepopírají, že je pojí dlouholetý vztah.

„Začali jsme spolu provázet na milotickém zámku, kde jsme se také potkali, a také naše soutěžní fotografie je focena před zámkem,“ uzavřeli.

DAVID KORDA